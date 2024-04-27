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Published Сегодня, 16:19

Modified Сегодня, 16:21

Updated Сегодня, 16:21

В Нижнем Тагиле на отлов бездомных собак дополнительно выделят 2 млн рублей

На отлов бездомных собак в Нижнем Тагиле дополнительно потратят 2 млн рублей

27 апреля 2024, 16:19
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле на отлов бездомных собак дополнительно выделят 2 млн рублей

В тагильской мэрии неоднократно заявляли, что выделяемых из областного бюджета 11 млн рублей для отлова всех беспризорных животных недостаточно.

В 2024 году из городского бюджета планируют выделить 2,2 млн рублей, говорится в официальном постановлении на сайте администрации. Однако предложение чиновников должны одобрить депутаты гордумы.

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11 млн рублей на эти цели выделяет бюджет региона, однако отлов каждого уличного пса, его стерилизация и временная передержка обходятся довольно дорого. К тому же число бродячих животных растет с каждым годом. Собаки часто нападают на людей на Вагонке, Вые и Тагилстрое.

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Отловом животных в городе занимается приют «Добрые руки-НТ». С помощью дополнительных средств мэрия планирует исполнить все заявки горожан.

Ранее бездомная собака набросилась на 12-летнего мальчика в поселке Свободный под Тагилом.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Нижний Тагил#Деньги#Отлов собак#Областной бюджет#Власть#Екатеринбург#Бездомные собаки#Городской бюджет
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