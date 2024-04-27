На отлов бездомных собак в Нижнем Тагиле дополнительно потратят 2 млн рублей

Posted Сегодня, 16:19
Published Сегодня, 16:19
Modified Сегодня, 16:21
Updated Сегодня, 16:21
В 2024 году из городского бюджета планируют выделить 2,2 млн рублей, говорится в официальном постановлении на сайте администрации. Однако предложение чиновников должны одобрить депутаты гордумы.
11 млн рублей на эти цели выделяет бюджет региона, однако отлов каждого уличного пса, его стерилизация и временная передержка обходятся довольно дорого. К тому же число бродячих животных растет с каждым годом. Собаки часто нападают на людей на Вагонке, Вые и Тагилстрое.
Отловом животных в городе занимается приют «Добрые руки-НТ». С помощью дополнительных средств мэрия планирует исполнить все заявки горожан.
Ранее бездомная собака набросилась на 12-летнего мальчика в поселке Свободный под Тагилом.