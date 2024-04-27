На отлов бездомных собак в Нижнем Тагиле дополнительно потратят 2 млн рублей

11 млн рублей на эти цели выделяет бюджет региона, однако отлов каждого уличного пса, его стерилизация и временная передержка обходятся довольно дорого. К тому же число бродячих животных растет с каждым годом. Собаки часто нападают на людей на Вагонке, Вые и Тагилстрое.