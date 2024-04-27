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Published Сегодня, 07:41

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В Екатеринбурге продается квартира за 77 млн рублей

На продажу выставлена супердорогая квартира в элитном квартале Екатеринбурга

27 апреля 2024, 07:41
Фото: «Авито»

В Екатеринбурге продается квартира за 77 млн рублей

В Екатеринбурге продается жилье у дорогом квартале. Квартира оценена владельцем в 77,5 млн рублей.

Жилье расположено в здании Симановской мельницы, расположенной на берегу Исети. В квартире пять комнат. Дому, в котором она расположена, 140 лет. Общая площадь помещения составляет 144 «квадрата», оно находится на третьем этаже.

Фото: «Авито»

Отмечается, что в квартире сделан качественный ремонт, делали продумывал дизайнер. Также там отличный вид из окна — река Исеть. Вся мебель была сделана под заказ и привезена из-за рубежа. В доме есть охрана, действует режим пропусков, также там установлено видеонаблюдение.

Отмечается, что всего в здании мельницы есть 25 жилых помещений. В подъезде дома находится ресепшн. В этом доме и поблизости живут топ-менеджеры, предприниматели, депутаты, чиновники.

Ранее сообщалось, что элитный особняк в уральской столице продается за 1,2 миллиарда рублей. В нем есть мансарда, а также просторная парковка. Здание возвели семь лет назад.

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#Дарья Сорокина#Общество#Свердловская область#Квартира#Дом#Исеть#Охрана#Видеонаблюдение#Продажа#Екатеринбург#Пропускной режим
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