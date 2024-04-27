На продажу выставлена супердорогая квартира в элитном квартале Екатеринбурга

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
Modified Сегодня, 07:43
Updated Сегодня, 07:43
Жилье расположено в здании Симановской мельницы, расположенной на берегу Исети. В квартире пять комнат. Дому, в котором она расположена, 140 лет. Общая площадь помещения составляет 144 «квадрата», оно находится на третьем этаже.
Отмечается, что в квартире сделан качественный ремонт, делали продумывал дизайнер. Также там отличный вид из окна — река Исеть. Вся мебель была сделана под заказ и привезена из-за рубежа. В доме есть охрана, действует режим пропусков, также там установлено видеонаблюдение.
Отмечается, что всего в здании мельницы есть 25 жилых помещений. В подъезде дома находится ресепшн. В этом доме и поблизости живут топ-менеджеры, предприниматели, депутаты, чиновники.
Ранее сообщалось, что элитный особняк в уральской столице продается за 1,2 миллиарда рублей. В нем есть мансарда, а также просторная парковка. Здание возвели семь лет назад.