На продажу выставлена супердорогая квартира в элитном квартале Екатеринбурга

Отмечается, что в квартире сделан качественный ремонт, делали продумывал дизайнер. Также там отличный вид из окна — река Исеть. Вся мебель была сделана под заказ и привезена из-за рубежа. В доме есть охрана, действует режим пропусков, также там установлено видеонаблюдение.