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Posted Сегодня, 14:45

Published Сегодня, 14:45

Modified Сегодня, 14:47

Updated Сегодня, 14:47

Самокатчик получил травмы на Сиреневом бульваре в Екатеринбурге

Нетрезвый самокатчик переезжал трамвайные пути в Екатеринбурге и попал в жесткое ДТП

27 апреля 2024, 14:45
Фото: Telegram-канал «Дно Исети»

Самокатчик получил травмы на Сиреневом бульваре в Екатеринбурге

В Екатеринбурге молодой человек на самокате переезжал трамвайные пути, не спешившись, упал и получил травму.

Мужчина долго лежал без сознания. Вокруг него собрались очевидцы, которые вызвали скорую, пишет телеграм-канал «Дно Исети».

Видео: тг-канал «Дно Исети»

Молодой человек не шевелился почти 15 минут, потом начал приходить в себя. Скорая ехала около 20 минут.

По словам очевидцев, у мужчины были признаки алкогольного опьянения. Из-за падения он сильно разбил голову, кровь текла прямо на асфальт.

Ранее в Екатеринбурге в ДТП с самокатом пострадали женщина и ее пятилетняя дочь.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#ДТП#Скорая помощь#Видео#Травмы#Алкогольное опьянение#18+#Екатеринбург#Самокат
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