Нетрезвый самокатчик переезжал трамвайные пути в Екатеринбурге и попал в жесткое ДТП

Posted Сегодня, 14:45
Published Сегодня, 14:45
Modified Сегодня, 14:47
Updated Сегодня, 14:47
Мужчина долго лежал без сознания. Вокруг него собрались очевидцы, которые вызвали скорую, пишет телеграм-канал «Дно Исети».
Молодой человек не шевелился почти 15 минут, потом начал приходить в себя. Скорая ехала около 20 минут.
По словам очевидцев, у мужчины были признаки алкогольного опьянения. Из-за падения он сильно разбил голову, кровь текла прямо на асфальт.
Ранее в Екатеринбурге в ДТП с самокатом пострадали женщина и ее пятилетняя дочь.