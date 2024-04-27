Памятник уральским пожарным открыт в сквере в Екатеринбурге

Так, с 1953 года здесь стояло здание пожарной части по охране города Свердловска. Мэр выразил уверенность, что новый памятник станет одним из мест для памятных акций. В центре монумента — мужчина с ребенком, слева — спасатель в форме 1857 года, а справа — девушка-пожарный. Внизу центральной фигуры написано «предотвращение, спасение, помощь».