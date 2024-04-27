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Памятник уральским пожарным открыт в сквере в Екатеринбурге

Памятник уральским пожарным открыт в сквере в Екатеринбурге

27 апреля 2024, 08:05
Фото: Администрация Екатеринбурга
В Екатеринбурге 27 апреля был открыт памятник пожарным. Он находится в сквере имени Гуляева. Композиция представляет из себя три скульптуры. В высоту памятник достигает восьми метров.

Открылся монумент в честь памятной даты — 375-летия пожарной охраны РФ. Мэр города Алексей Орлов отметил, что выбранное место для установки монумента — не случайное, сообщили в администрации.

Так, с 1953 года здесь стояло здание пожарной части по охране города Свердловска. Мэр выразил уверенность, что новый памятник станет одним из мест для памятных акций. В центре монумента — мужчина с ребенком, слева — спасатель в форме 1857 года, а справа — девушка-пожарный. Внизу центральной фигуры написано «предотвращение, спасение, помощь».

Фото: Администрация Екатеринбурга

Кроме того, на месте была заложена капсула времени, ее вскроют через 16 лет, когда МЧС России исполнится 50 лет.

Ранее сообщалось, что 20 памятников приведут в порядок к 9 мая в Нижнем Тагиле.

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