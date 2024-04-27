Памятник уральским пожарным открыт в сквере в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
Открылся монумент в честь памятной даты — 375-летия пожарной охраны РФ. Мэр города Алексей Орлов отметил, что выбранное место для установки монумента — не случайное, сообщили в администрации.
Так, с 1953 года здесь стояло здание пожарной части по охране города Свердловска. Мэр выразил уверенность, что новый памятник станет одним из мест для памятных акций. В центре монумента — мужчина с ребенком, слева — спасатель в форме 1857 года, а справа — девушка-пожарный. Внизу центральной фигуры написано «предотвращение, спасение, помощь».
Кроме того, на месте была заложена капсула времени, ее вскроют через 16 лет, когда МЧС России исполнится 50 лет.
Ранее сообщалось, что 20 памятников приведут в порядок к 9 мая в Нижнем Тагиле.