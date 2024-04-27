Под Пышмой на большой автотрассе автоинспекторы поймали подростка на питбайке

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
14-летнего старательного школьника, который стремился попасть на уроки всеми доступными способами, инспекторы ГИБДД остановили в Первомайском, сообщает пресс-служба регионального ведомства.
При расспросе автоинспекторы выяснили, что ребенок взял ключи от мотоцикла без ведома родителей — те находились на работе. Свой поступок он объяснил тем, что опаздывал на занятия.
Теперь матери и отцу придется заплатить штраф за поступок сына.
Ранее по Белоярским трагически погиб 15-летний мотоциклист, который наехал на металлический трос.