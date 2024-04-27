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Published Сегодня, 09:57

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Под Пышмой подросток ехал в школу на питбайке по большой автотрассе

Под Пышмой на большой автотрассе автоинспекторы поймали подростка на питбайке

27 апреля 2024, 09:57
Фото: ГИБДД Свердловской области

Под Пышмой подросток ехал в школу на питбайке по большой автотрассе

В Пышминском районе 14-летний школьник опоздал на автобус и решил доехать до школы на питбайке, который ему купили только для катания по проселочным дорогам.

14-летнего старательного школьника, который стремился попасть на уроки всеми доступными способами, инспекторы ГИБДД остановили в Первомайском, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Фото: ГИБДД Свердловской области

При расспросе автоинспекторы выяснили, что ребенок взял ключи от мотоцикла без ведома родителей — те находились на работе. Свой поступок он объяснил тем, что опаздывал на занятия.

Теперь матери и отцу придется заплатить штраф за поступок сына.

Ранее по Белоярским трагически погиб 15-летний мотоциклист, который наехал на металлический трос.

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#Дарья Бобровицкая#Транспорт#ГИБДД#Нарушение#Штраф#Административная ответственность#Мотоцикл#Пышма#Екатеринбург#Подросток
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