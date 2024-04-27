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Posted Сегодня, 12:05

Published Сегодня, 12:05

Modified Сегодня, 12:07

Updated Сегодня, 12:07

Подростки в Екатеринбурге крадут магнитолы и аккумуляторы из автомобилей

Подростки в Екатеринбурге крадут магнитолы и аккумуляторы из автомобилей

27 апреля 2024, 12:05
Фото: Telegram-канал «Злой Екатеринбург»
В Екатеринбурге компания подростков совершает кражи из автомобилей в районе Эльмаша на Таганской улице.

Хулиганов заметили местные жители. По словам очевидцев, подростки воруют из автомобилей магнитолы и аккумуляторы, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

Видео: Telegram-канал «Злой Екатеринбург»

Напомним, 12 апреля 2024 года в Арамиле компания 12-летних школьников напала на бездомного мужчину. Затем, придя к частному жилому дому, подростки начали выламывать ворота.

Жительнице дома пришлось закрыться, чтобы они не проникли внутрь. Также она вызвала полицию. Хулиганы рассказали, что они хотели найти деньги на алкоголь и сигареты.

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