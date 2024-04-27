Подростки в Екатеринбурге крадут магнитолы и аккумуляторы из автомобилей

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
Хулиганов заметили местные жители. По словам очевидцев, подростки воруют из автомобилей магнитолы и аккумуляторы, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
Напомним, 12 апреля 2024 года в Арамиле компания 12-летних школьников напала на бездомного мужчину. Затем, придя к частному жилому дому, подростки начали выламывать ворота.
Жительнице дома пришлось закрыться, чтобы они не проникли внутрь. Также она вызвала полицию. Хулиганы рассказали, что они хотели найти деньги на алкоголь и сигареты.