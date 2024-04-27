«Поеду, повоюю за Родину»: житель Нижнего Тагила погиб на СВО в боях за Авдеевку

Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
Андрей был добровольцем-контрактником. Он родом из Екатеринбурга, но в последние годы до начала СВО жил в супругой — Анной — и двумя несовершеннолетними детьми в Нижнем Тагиле. Еще у бойца остался взрослый сын — ему 27 лет.
Андрей Пономарев до 2019 года работал водителем в службе судебных приставов Тагилстроевского района. Вскоре решил поменять место и устроился водителем в автоцех на НТМК.
Он был очень хороший человек, безотказный. Ему ночью звонят, он приезжает и помогает. Когда нужно было выйти на дополнительные смены, всегда выходил. Не конфликтный человек. Рубаха-парень. Всегда говорил, что нужно помогать людям. Решил идти на СВО. Говорил: «Нормальные мужики идут воюют, а я кто, отлеживаться буду на диване? Поеду, повоюю за нашу Родину, детям будущее будет». Мы его отговаривали, но он сказал «Это мое решение», — рассказала вдова Андрея Анна.
На связь с семьей Андрей Пономарев перестал выходить в декабре 2023 года.
19 декабря Андрей звонил мне последний раз. Сказал, что завтра идут на боевое задание. С 20 декабря больше никакой связи с ним не было. 2 января мне его сослуживец сообщил, что они подорвались. В ноябре–декабре там были ожесточенные бои, — рассказала корреспонденту TagilCity.ru вдова бойца Анна Чухлова.
На нервах Анна полетела в Ростов, чтобы найти тела мужа. Однако поездка не дала результатов. Вернувшись, женщина занялась поисками Андрея. Она составила 75 официальных запросов в разные инстанции. Тагильчанка надеялась, что ей дадут хоть какую-то информацию.
Были обращения и в Минобороны, и в прокуратуру, и в Следственный комитет, в Красный крест, и в Государственную думу, и к уполномоченному по правам человека. Везде одни отписки, ничего толком никто не говорил. Правильные документы о том, что он находится в статусе без вести пропавшего до сих пор не прислали, — рассказывает Анна.
23 апреля Анне позвонили из ростовского морга, куда погибших привозили из Донецка. Следователь по телефону предложил пройти видео-опознание. Как оказалось, с момента гибели его тело находилось под снежным покровом в лесу.
Я перезвонила ему позже, до этого была в дороге. Прошла опознание по WatsApp, — говорит Анна.
Как только тело бойца доставят в Нижний Тагиле — состоится прощание. Организационные моменты женщина уже решила. О дате похорон будет известно позже.
Андрей пожелал, чтобы я его похоронила рядом с его мамой в деревне Большие Корзи Артинского района. После прощания мы поедем туда, — рассказала редакции TagilCity.ru Анна.