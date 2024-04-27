«Поеду, повоюю за Родину»: житель Нижнего Тагила погиб на СВО в боях за Авдеевку

Андрей был добровольцем-контрактником. Он родом из Екатеринбурга, но в последние годы до начала СВО жил в супругой — Анной — и двумя несовершеннолетними детьми в Нижнем Тагиле. Еще у бойца остался взрослый сын — ему 27 лет.