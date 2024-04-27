Погибший боец СВО, график работы поликлиник, находчивый водитель трамвая и ураган

В боях за Авдеевку в конце декабря 2023 года погиб житель Нижнего Тагила Андрей Пономарёв. Последний раз семья связалась с Андреем 19 декабря. Он рассказал, что ему предстоит важное боевое задание. После этого мужчина больше не выходил на связь. У погибшего тагильчанина остались жена и трое детей.