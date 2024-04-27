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Погибший боец СВО, график работы поликлиник, находчивый водитель трамвая и ураган

Погибший боец СВО, график работы поликлиник, находчивый водитель трамвая и ураган

27 апреля 2024, 16:45
Фото: 1MI
Житель Нижнего Тагила погиб в боях за Авдеевку. Опубликован график работы городских поликлиник. TagilCity.ru рассказывает об интересных арбитражных делах за март. В Тагиле трамвай вытащил застрявшую «Газель». На Свердловскую область надвигается ураган. Итоги Тагила и области за 27 апреля.

В боях за Авдеевку в конце декабря 2023 года погиб житель Нижнего Тагила Андрей Пономарёв. Последний раз семья связалась с Андреем 19 декабря. Он рассказал, что ему предстоит важное боевое задание. После этого мужчина больше не выходил на связь. У погибшего тагильчанина остались жена и трое детей.

«Поеду, повоюю за Родину»: житель Нижнего Тагила погиб на СВО в боях за Авдеевку
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Администрация Нижнего Тагила опубликовала график работы поликлиник в первые майские праздники, с 28 апреля по 1 мая. В основном горожанам будет доступна неотложная медицинская помощь, а родители смогут вызвать на дом участковых педиатров. Зато травматологическую помощь в нерабочие дни тагильчане смогут получить круглосуточно и в полном объеме.

Как будут работать поликлиники Нижнего Тагила в майские праздники
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TagilCity.ru рассказывает об интересных арбитражных делах в Свердловской области за март. В Сысерти друг с другом судятся ресурсоснабжающие организации. В Березовском банкротом могут признать компанию «Уралстандарт», а екатеринбургские энергетики судятся с компанией из Санкт-Петербурга.

Суд с казахами, банкротство и ресурсники-должники: крупные арбитражные дела за март
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В Нижнем Тагиле на трамвайных путях застряла «Газель». Ситуация казалась безнадежной: трамвайное движение на Уральском проспекте встало. Водителя фургона спас находчивый вагоновожатый. Он прицепил к автомобилю трос и вытащил «Газель» на сухой асфальт.

Трамвай в Нижнем Тагиле вытащил застрявшую на путях «ГАЗель»
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В Свердловской области в воскресенье, 28 апреля, резко ухудшится погода. На регион надвигается ураган и дожди. Порывы ветра могут достигать 23 м/с. А еще синоптики обещают, что на Средний Урал в начале мая вернется жара — воздух в некоторых районах прогреется до +25 градусов.

Ураган надвигается на Свердловскую область
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