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Posted Сегодня, 16:01

Published Сегодня, 16:01

Modified Сегодня, 16:03

Updated Сегодня, 16:03

В сети появилось видео с места гибели капитана полиции под Нижними Сергами

Появилось видео с места гибели свердловского капитана полиции на Пермском тракте

27 апреля 2024, 16:01
Фото: 1MI

В сети появилось видео с места гибели капитана полиции под Нижними Сергами

Опубликованы кадры последствия столкновения полицейского фургона и большегруза на Пермском тракте.

На кадрах, которые опубликовал паблик «Инцидент Екатеринбург», видно, что полицейский фургон сильно искорежен, пассажирская дверь в салоне полностью снесена.

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На грузовике видимых повреждений нет.

Напомним, что смертельное ДТП произошло, когда оперативная группа ехала в деревню Контугарово на место преступления. В результате аварии погибла капитан Ирина Крючкова 1980 года рождения. Двое ее коллег получили серьезные травмы.

Ранее в Нижнем Тагиле водитель устроила ДТП при выезде с парковки.

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