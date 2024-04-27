Появилось видео с места гибели свердловского капитана полиции на Пермском тракте

Posted Сегодня, 16:01
Published Сегодня, 16:01
Modified Сегодня, 16:03
Updated Сегодня, 16:03
На кадрах, которые опубликовал паблик «Инцидент Екатеринбург», видно, что полицейский фургон сильно искорежен, пассажирская дверь в салоне полностью снесена.
На грузовике видимых повреждений нет.
Напомним, что смертельное ДТП произошло, когда оперативная группа ехала в деревню Контугарово на место преступления. В результате аварии погибла капитан Ирина Крючкова 1980 года рождения. Двое ее коллег получили серьезные травмы.
Ранее в Нижнем Тагиле водитель устроила ДТП при выезде с парковки.