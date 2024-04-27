Пьяных и бесправных водителей будут ловить в майские праздники в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
Профилактическое мероприятие называется «Безопасная дорога», отметили в ГИБДД.
Во время рейда будут разыскиваться пьяные водители или те автомобилисты, которые ездят без прав. Внимание уделят и тем, кто нарушает правила перевозки пассажиров, в особенности, если это дети.
Ранее сообщалось, что под Пышмой на большой автотрассе автоинспекторы поймали подростка на питбайке. Школьник решил доехать на транспортном средстве до учебного учреждения. Нарушителю 14 лет.