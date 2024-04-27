tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:48

Published Сегодня, 10:48

Modified Сегодня, 10:50

Updated Сегодня, 10:50

Пьяных и бесправных водителей будут ловить в майские праздники в Екатеринбурге

Пьяных и бесправных водителей будут ловить в майские праздники в Екатеринбурге

27 апреля 2024, 10:48
Фото: 1MI
Рейды представителей ГИБДД состоятся в Екатеринбурге на майских праздниках. Дежурить инспекторы будут с 28 апреля по 1 мая.

Профилактическое мероприятие называется «Безопасная дорога», отметили в ГИБДД.

Во время рейда будут разыскиваться пьяные водители или те автомобилисты, которые ездят без прав. Внимание уделят и тем, кто нарушает правила перевозки пассажиров, в особенности, если это дети.

Ранее сообщалось, что под Пышмой на большой автотрассе автоинспекторы поймали подростка на питбайке. Школьник решил доехать на транспортном средстве до учебного учреждения. Нарушителю 14 лет.

Полицейские провели рейд по выявлению гуляющих подростков ночью в Екатеринбурге
Узнать подробнее
Читайте также:
Автоинспекторы в Свердловской области провели рейды около школ и детских садовПолицейские провели рейд по выявлению гуляющих подростков ночью в ЕкатеринбургеОхотинспекторы выйдут в рейды в леса Свердловской области
#Дарья Сорокина#Общество#Дети#Свердловская область#ПДД#Рейды#Безопасная дорога#Профилактическое мероприятие#Майские праздники#Екатеринбург#Пьяные водители#Нарушители ПДД
Подпишитесь
Задыхались в НМУ: сероводород в Тагиле зашкаливал 4 дня подряд свыше 17 раз
Вчера, 05:41
Тагильчане массово ищут новые места для своих праздников после пожара в INJI
25 апреля, 17:02
Агрокомплекс под Нижним Тагилом заплатит 100 тысяч рублей за невыполнение предписания
Вчера, 06:25
Общение с людьми с инвалидностью: как не нарушить личные границы?
25 апреля, 06:04
Затащили в машину: в Нижнем Тагиле на Вагонке изнасиловали девушку
25 апреля, 16:39
В Нижнем Тагиле ликвидируют более 25 нелегальных свалок
Вчера, 07:05
"