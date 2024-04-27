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Posted Сегодня, 12:52

Published Сегодня, 12:52

Modified Сегодня, 18:53

Updated Сегодня, 18:53

Российский рынок красной икры сокращается из-за низкого спроса

27 апреля 2024, 12:52
Покупка структурированной икры в России становится все более распространенной. Об этом сообщается в Россельхознадзоре. В Краснодарском крае наблюдается снижение производства красной икры.

Это подтверждается данными «Московской Газеты». Согласно изданию, производство натуральной икры лососевых резко сократилось. Добыча составила приблизительно 1,5 тыс. тонн, что на 74% меньше, чем годом ранее. По словам представителя Россельхознадзора, производство структурированной икры с добавками вкуса сейчас набирает популярность, пишет sibdepo.ru.

Такая тенденция связана с изменением спроса на рынке. Уменьшение экспорта российской икры за рубеж привело к переполнению складов и снижению цен от производителей. Потребители также начали экономить — живую икру теперь в основном покупают рестораны, а обычным покупателям больше нравится доступная икра с длительным сроком хранения.

Структурированную икру готовят из мелких икринок, жидкости и рыбного масла. Все эти ингредиенты смешиваются вместе и затем формируются икорные зерна в оболочке, которые консервируются и упаковываются в банки. Для продления срока годности добавляются консерванты.

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