Российский рынок красной икры сокращается из-за низкого спроса

Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
Modified Сегодня, 18:53
Updated Сегодня, 18:53
Это подтверждается данными «Московской Газеты». Согласно изданию, производство натуральной икры лососевых резко сократилось. Добыча составила приблизительно 1,5 тыс. тонн, что на 74% меньше, чем годом ранее. По словам представителя Россельхознадзора, производство структурированной икры с добавками вкуса сейчас набирает популярность, пишет sibdepo.ru.
Такая тенденция связана с изменением спроса на рынке. Уменьшение экспорта российской икры за рубеж привело к переполнению складов и снижению цен от производителей. Потребители также начали экономить — живую икру теперь в основном покупают рестораны, а обычным покупателям больше нравится доступная икра с длительным сроком хранения.
Структурированную икру готовят из мелких икринок, жидкости и рыбного масла. Все эти ингредиенты смешиваются вместе и затем формируются икорные зерна в оболочке, которые консервируются и упаковываются в банки. Для продления срока годности добавляются консерванты.