Российский рынок красной икры сокращается из-за низкого спроса

Такая тенденция связана с изменением спроса на рынке. Уменьшение экспорта российской икры за рубеж привело к переполнению складов и снижению цен от производителей. Потребители также начали экономить — живую икру теперь в основном покупают рестораны, а обычным покупателям больше нравится доступная икра с длительным сроком хранения.