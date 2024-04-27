Семью из Нижнего Тагила выдвинули для получения ордена «Родительская слава»

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
Награда была учреждена президентом в 2010 году. Она присуждается родителям или усыновителям, воспитывающим четырех и более детей, рассказали в администрации Нижнего Тагила.
Супруг Артем трудится на одном из градообразующих предприятий города. Он работает в цехе эксплуатации управления ж/д транспорта. А супруга Алена трудится заместителем директора Комплексного центра соцобслуживания Ленинского района.
У пары есть четверо детей. Старшая дочка Ангелина — выпускница Уральского колледжа строительства. Сын Кирилл сейчас учится на 3 курсе педагогического колледжа №2 в Нижнем Тагиле. Два младших мальчика, Матвей и Захар, обучаются в школе №5.
Отмечается, что семья очень дружная и имеет множество наград. Недавно они победили в эстафете родительского подвига сразу в двух номинациях. Побеждали они и в одной из номинаций в конкурсе «Семья года — 2022».
Выдвинуть именно эту семью решила комиссия. Собранную документацию перенаправят на рассмотрение главе региона Евгению Куйвашеву.
Напомним, что при награждении медалью «Родительская слава» одному из родителей вручают 200 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что власти Свердловской области выделят более 700 млн на помощь многодетным семьям.