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Posted Сегодня, 12:59

Published Сегодня, 12:59

Modified Сегодня, 13:01

Updated Сегодня, 13:01

Названа дата отключения отопления в домах Екатеринбурга

Стало известно, когда в Екатеринбурге отключат отопление

27 апреля 2024, 12:59
Фото: 1MI

Названа дата отключения отопления в домах Екатеринбурга

Стела известна точная дата, в которую в Екатеринбурге отключат отопление. Это 7 мая.

По данным вице-мэра по вопросам ЖКХ Владимира Гейко, батареи станут холодными, скорее всего, именно в эту дату, пишет Ура.ру.

При этом он отметил, что планы еще могут быть незначительно изменены. Все зависит от того, какая будет погода. Решение власти примут в ближайшие праздничные дни.

Напомним, что год назад батареи стали холодными 3 мая. Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле не торопятся отключать отопление. Для этого также ожидается потепление.

Стало известно, когда в Екатеринбурге отключат отопление
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#Дарья Сорокина#Общество#Свердловская область#Погода#ЖКХ#Отопление#Батареи#Екатеринбург#Отключение отопления
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