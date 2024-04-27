Стало известно, когда в Екатеринбурге отключат отопление

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
По данным вице-мэра по вопросам ЖКХ Владимира Гейко, батареи станут холодными, скорее всего, именно в эту дату, пишет Ура.ру.
При этом он отметил, что планы еще могут быть незначительно изменены. Все зависит от того, какая будет погода. Решение власти примут в ближайшие праздничные дни.
Напомним, что год назад батареи стали холодными 3 мая. Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле не торопятся отключать отопление. Для этого также ожидается потепление.