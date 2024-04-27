Суд с казахами, банкротство и ресурсники-должники: крупные арбитражные дела за март

В деле указано, что у компаний возник экономический спор. Вероятно, речь идет о неисполнении обязательств по договору. Также, судя по картотеке арбитража, это не первый иск против сысертской теплоснабжающей организации. В течение четырех лет АО «Уралсевергаз» неоднократно подавало в суд на «Комфортный город». Так, начиная с 2019 года по решению суда оно отсудило у городского предприятия, которым руководит Максим Перминов, более 13 миллионов рублей.