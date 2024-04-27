Суд с казахами, банкротство и ресурсники-должники: крупные арбитражные дела за март

Posted Сегодня, 14:56
Published Сегодня, 14:56
Modified Сегодня, 14:58
Updated Сегодня, 14:58
В Сысерти АО «Уралсевергаз» подал в суд на местную ресурсоснабжающую организацию ООО «Комфортный город». Поставщик газа намерен взыскать с городского ресурсника более 63 миллионов рублей. Третьим лицом в этом деле будет АО «ГАЗЭКС».
В деле указано, что у компаний возник экономический спор. Вероятно, речь идет о неисполнении обязательств по договору. Также, судя по картотеке арбитража, это не первый иск против сысертской теплоснабжающей организации. В течение четырех лет АО «Уралсевергаз» неоднократно подавало в суд на «Комфортный город». Так, начиная с 2019 года по решению суда оно отсудило у городского предприятия, которым руководит Максим Перминов, более 13 миллионов рублей.
Добавим, с 2007 года против АО «Уралсевергаз», руководителем которого является Сергей Бельских, рассматривалось 104 дела на общую сумму более 275 миллионов рублей. На ООО «Комфортный город» подавали в арбитражный суд 9 раз, сумма исковых требований за 4 года составила почти 106 миллионов рублей.
В начале марта 2024 года в Арбитражный суд Свердловской области поступило дело о банкротстве ООО «Уралстандарт», организации Анатолия Головенько из Березовского, которая оказывает вспомогательные услуги для бизнеса. Истцом стало ООО «Эстейм», которое специализируется на инженерных изысканиях и проектировании. Гендиректором является Александр Ермошин. Исковые требования — 68,9 миллиона рублей.
Судебное заседание по этому поводу перенесли на месяц. За это время также будет подобран конкурсный управляющий, который займется изучением имущества должника. На 2023 год его убыток составляет 22,7 миллиона рублей, активы оцениваются в минус 13 миллионов рублей. За 10 лет у компании было 13 разбирательств в качестве ответчика, однако истцам едва удалось отсудить 70 тысяч рублей.
В марте арбитражные судьи Свердловской области получили заявление от екатеринбургского АО «Уральская энергетическая строительная компания». Свердловчане в лице гендиректора Руслана Шагалиева хотят взыскать 74,7 миллиона рублей с АО «Группа „Илим“» из северной столицы России. Компания под руководством Алексея Ломко занимается производством целлюлозы, древесной массы, бумаги и картона. Таким образом истец хочет взыскать убытки, которые он понес в связи с компенсацией расходов.
После регистрации заявления в качестве третьего лица к делу привлекли АО ПО «Уралэнергомонтаж». Детали дела пока не раскрываются. Ближайшее заседание пройдет 13 июня под руководством судьи Ольги Маковкиной.
Судья Арбитражного суда Свердловской области рассмотрит дело о банкротстве еще одной свердловской компании — ООО «Строительная техника». Фирма занимается сдачей в аренду и лизинг строительной техники. Третьим лицом в деле заявлена екатеринбургская налоговая инспекция №32, которая просит признать должника несостоятельным из-за долга в 75,3 миллиона рублей и назначить ему конкурсного управляющего. Заседание пройдет 14 мая.
Добавим, что это уже четвертое дело о банкротстве компании Сергея Ермолаева. Предыдущие рассмотрения были завершены в пользу фирмы. Самое свежее дело было прекращено в августе 2023 года.
В Екатеринбурге налоговая инспекция №31 подала заявление в арбитражный суд с просьбой признать ООО «Северный альянс» Юрия Трифонова несостоятельной организацией. Дело в том, что у должника накопилась внушительная сумма — 161,9 миллиона рублей. В деле также участвует союз арбитражных управляющих, который на аутсорсе будет заниматься изучением дел должника. Заседание пройдет уже 2 мая в столице Урала.
В Екатеринбурге арбитражные судьи рассмотрят дело на 85,7 миллиона рублей в отношении казахской компании Baltic Terminals. Заявителем выступило ООО «Транзитлогистик РУС» (ТС РУС) — компания из столицы Урала под руководством Алексея Ефремова, осуществляющая перевозки. Кроме того, что экономический спор у участников процесса возник по гражданским правоотношениям, информации о деле нет. Очередное судебное заседание пройдет 3 июня под руководством судьи Татьяны Деминой.
Тагильское ООО «Аэроурал», зарегистрированное в селе Николо-Павловское, подало иск в областной арбитражный суд на государственное учреждение «Уральская авиабаза», которое занимается лесохозяйственной деятельностью. Сумма иска — 108,3 миллиона рублей.
Причина — неисполнение обязательств по договорам возмездного оказания услуг, утверждает в своих заявлениях истец. Против Уральской авиабазы, которой руководит Александр Петров, у тагильского предприятия в картотеке судебных дел числится 6 исков. Ближайшее заседание назначено на 13 мая.
Добавим, что в пору тушения лесных пожаров, согласно открытым источникам, Уральская авиабаза за 20 миллионов рублей арендовала у Руслана Исмаилова — руководителя — ООО «Аэроурал» самолет МИ-8.
Комитет по управлению имуществом администрации Верхней Пышмы обратился к арбитражным судьям 14 марта. Мэрия в лице начальницы профильного комитета Ольги Горских хочет взыскать с ресурсоснабжающей организации АО «Управление тепловыми сетями» 127,7 миллиона рублей. Причина — неисполнение обязательств по договору аренды.
Добавим, в настоящее время УТС, которым руководит Владимир Сторожилов, является участником 10 дел, зарегистрированных в Арбитражном суде. Два из них — в качестве ответчика. В рамках другого дела теплоснабжающая организация судится с ПАО «Т Плюс» — электроснабжающей организацией. Суть дела — обязать ответчика совершить определенные действия.
1 марта в Арбитражном суде было зарегистрировано заявление от ООО «Русмет» («Русские металлургические системы») — компании Дмитрия Берсенева, которая занимается оптовой торговлей отходами и ломом. Истец попытался взыскать 1,9 миллиарда рублей с ООО «Рэдмэджик», которое занимается производством меди. Однако дело было завершено. Причиной стало то, что истец попросил отсрочку уплаты госпошлины в размере 200 тысяч рублей. А еще у самого истца имеется возбужденное против него исполнительное производство на сумму 26,9 миллиона рублей и 1,8 миллиона рублей исполнительского сбора.
Бенефициаром московского ООО «Рэдмэджик» является Оксана Митрофанова. Руководит компанией Сергей Михайленко.