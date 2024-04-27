Трамвай в Нижнем Тагиле вытащил застрявшую на путях «ГАЗель»

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Published Сегодня, 03:41
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Грузовик «ГАЗель» выехал на трамвайные пути и застрял. Вследствие этого движение трамваев было заблокировано, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».
Водитель одного из трамваев прицепил машину к транспорту с помощью троса и таким образом вытащил ее на асфальт. Затем приехали автоинспекторы. При этом, по словам очевидца, водитель «ГАЗели» был в нетрезвом состоянии.
Напомним, 26 апреля 2024 года в Нижнем Тагиле временно остановилось трамвайное движение из-за того, что на путях произошла авария.