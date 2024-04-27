Цены на такси в Екатеринбурге вырастут из-за новых правил

Posted Сегодня, 04:26
Published Сегодня, 04:26
Modified Сегодня, 05:06
Updated Сегодня, 05:06
Так, введены ограничения для водителей, у которых нет лицензии на такси. В сервисе «Яндекс. Такси» у таких водителей был снижен приоритет на 10 баллов, из-за чего они стали реже получать заказы и уходить в «минус», пишет Е1.
В связи с этим таксистам, не имеющим лицензии, стало невыгодно возить людей по адресам. Чтобы работать легально, они должны оформить статус самозанятых. Снижение приоритета должно мотивировать водителей на оформление.
При этом новые правила пока не касаются водителей-мигрантов, которые не могут стать самозанятыми. Также, по словам руководителя таксопарка Александра Ремезова, за нововведения будут вынуждены платить пассажиры, а у водителей такси сохранится зарплата.
Напомним, 25 апреля 2024 года в Нижнем Тагиле подорожала стоимость услуг такси из-за обильного снегопада.