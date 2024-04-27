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Педагог из Тагила стала призером областного конкурса «Воспитать человека»

Учитель из Нижнего Тагила стала призером областного конкурса «Воспитать человека»

27 апреля 2024, 08:59
Фото: 1MI

Педагог из Тагила стала призером областного конкурса «Воспитать человека»

Елена Бабайлова из тагильской гимназии №18 заняла второе место. Теперь педагог сможет претендовать на губернаторскую премию.

Педагог начальных классов Елена Бабайлова представила презентационный видеоролик на тему «Секреты воспитания», отлично зарекомендовала себя в мероприятии с детьми и провела мастер-класс со взрослыми, в котором продемонстрировала свои навыки ведения родительского собрания, сообщает управление образования Нижнего Тагила.

Всего в финале конкурса «Воспитать человека» приняли участие семь педагогов из разных городов. Елена Бабайлова стала второй, что дает ей право подать заявление на соискание премии губернатора Свердловской области в текущем году.

Ранее в Нижнем Тагиле стали известны имена победителей «Педагогического Олимпа».

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