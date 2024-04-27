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Учительница в Екатеринбурге забрала у ученика телефон и ударила его по голове

Учительница в Екатеринбурге забрала у ученика телефон и ударила его по голове

27 апреля 2024, 06:31
Фото: Изображение Midjourney
Учительница школы №62 в Екатеринбурге взяла у одного из учеников телефон и ударила им его по голове. Конфликт произошел 25 апреля 2024 года.

По предварительной информации, несколько учеников «доводили» педагога. Когда учительница стояла возле парты одного из подростков, у него упал телефон на пол, а ученик нецензурно высказался, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

По словам мальчика, мат был не в сторону учительницы. Однако она приняла его слова на свой счет и, подняв гаджет, ударил им мальчика по затылку. Как утверждают другие школьники, от удара у него осталась шишка.

Напомним, в Екатеринбурге учительница школы №19 насильно усаживала ребенка за свой стол и при этом била его по руке.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Дети#Школьники#Школа#Подростки#ЧП#Конфликт#Телефон#18+#Екатеринбург#Учительница#Ученик#Инцидент
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