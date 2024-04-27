Учительница в Екатеринбурге забрала у ученика телефон и ударила его по голове

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
Modified Сегодня, 06:33
Updated Сегодня, 06:33
По предварительной информации, несколько учеников «доводили» педагога. Когда учительница стояла возле парты одного из подростков, у него упал телефон на пол, а ученик нецензурно высказался, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
По словам мальчика, мат был не в сторону учительницы. Однако она приняла его слова на свой счет и, подняв гаджет, ударил им мальчика по затылку. Как утверждают другие школьники, от удара у него осталась шишка.
Напомним, в Екатеринбурге учительница школы №19 насильно усаживала ребенка за свой стол и при этом била его по руке.