В Екатеринбурге мужчина увел девочку в квартиру и включил порно

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
После этого он включил порно и положил ребенка на кровать, пишет Ура.ру. Известно, что девочка — воспитанница детсада. Она гуляла во дворе, как вдруг к ней подошел сосед. Он пригласил ее в гости. Та отказалась, но мужчина взял ее за руку и повел силой.
В квартире он разделся сам и раздел ребенка. Он трогал девочку, а затем сел смотреть порно, а во время просмотра уснул. Предварительно известно, что злоумышленник был пьян.
После девочка оделась, разбудила соседа и попросила отпустить ее. Он выпустил девочку из квартиры. О случившемся ребенок сразу же рассказал бабушке. СК проводит проверку. Уголовное дело пока не возбудили.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге пристававший к семилетней девочке на детской площадке педофил сядет в колонию на 7 лет.