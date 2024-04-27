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Published Сегодня, 10:55

Modified Сегодня, 10:57

Updated Сегодня, 10:57

В Екатеринбурге мужчина увел девочку в квартиру и включил порно

В Екатеринбурге мужчина увел девочку в квартиру и включил порно

27 апреля 2024, 10:55
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге 51-летний местный житель привел к себе домой 6-летнюю девочку. Там он ее раздел и стал трогать за разные части тела.

После этого он включил порно и положил ребенка на кровать, пишет Ура.ру. Известно, что девочка — воспитанница детсада. Она гуляла во дворе, как вдруг к ней подошел сосед. Он пригласил ее в гости. Та отказалась, но мужчина взял ее за руку и повел силой.

В квартире он разделся сам и раздел ребенка. Он трогал девочку, а затем сел смотреть порно, а во время просмотра уснул. Предварительно известно, что злоумышленник был пьян.

После девочка оделась, разбудила соседа и попросила отпустить ее. Он выпустил девочку из квартиры. О случившемся ребенок сразу же рассказал бабушке. СК проводит проверку. Уголовное дело пока не возбудили.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге пристававший к семилетней девочке на детской площадке педофил сядет в колонию на 7 лет.

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