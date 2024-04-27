В Екатеринбурге мужчина увел девочку в квартиру и включил порно

После этого он включил порно и положил ребенка на кровать, пишет Ура.ру. Известно, что девочка — воспитанница детсада. Она гуляла во дворе, как вдруг к ней подошел сосед. Он пригласил ее в гости. Та отказалась, но мужчина взял ее за руку и повел силой.