В Екатеринбурге мужчина забрал в магазине чужой пакет с вещью за 5 тысяч рублей

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
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ЧП произошло вечером 26 апреля. Злоумышленник засветился на записях камер видеонаблюдения сообщается в паблике «Инцидент Екатеринбург».
Девушка утверждает, что в пакете была вещь за 5,5 тысяч рублей. Она хотела бы, чтобы мужчина самостоятельно вернул ей пакет.
Ранее сообщалось, что житель поселка в Свердловской области украл в магазине телефон. В магазин он пришел за хлебом, а за одно прихватил с собой чужой телефон. Хлеб он при этом забыл.