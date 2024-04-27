tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:47

Published Сегодня, 08:47

Modified Сегодня, 08:49

Updated Сегодня, 08:49

В Екатеринбурге мужчина забрал в магазине чужой пакет с вещью за 5 тысяч рублей

В Екатеринбурге мужчина забрал в магазине чужой пакет с вещью за 5 тысяч рублей

27 апреля 2024, 08:47
Фото: 1MI
Жительница Екатеринбурга рассказала, что в «Жизньмарт» на Театральном переулке, 11 неизвестный мужчина забрал забытый ею пакет.

ЧП произошло вечером 26 апреля. Злоумышленник засветился на записях камер видеонаблюдения сообщается в паблике «Инцидент Екатеринбург».

Девушка утверждает, что в пакете была вещь за 5,5 тысяч рублей. Она хотела бы, чтобы мужчина самостоятельно вернул ей пакет.

Ранее сообщалось, что житель поселка в Свердловской области украл в магазине телефон. В магазин он пришел за хлебом, а за одно прихватил с собой чужой телефон. Хлеб он при этом забыл.

Учитель из Пермского края украл планшет у пассажира в самолете в ХМАО
Узнать подробнее
Читайте также:
Компания молодых людей в Екатеринбурге пила пиво в магазине и украла решетку мангалаДва жителя Каменска-Уральского с «бодуна» украли и пропили чугунную ванну соседкиДвое молодых людей ворвались в салон связи в Екатеринбурге и украли гаджеты
#Дарья Сорокина#Свердловская область#Криминал#Кража#Магазин#Телефон#Рубли#Хлеб#Злоумышленник#Пакет#18+#Екатеринбург#Камеры видеонаблюдения
Подпишитесь
Задыхались в НМУ: сероводород в Тагиле зашкаливал 4 дня подряд свыше 17 раз
Вчера, 05:41
Тагильчане массово ищут новые места для своих праздников после пожара в INJI
25 апреля, 17:02
Агрокомплекс под Нижним Тагилом заплатит 100 тысяч рублей за невыполнение предписания
Вчера, 06:25
Общение с людьми с инвалидностью: как не нарушить личные границы?
25 апреля, 06:04
Затащили в машину: в Нижнем Тагиле на Вагонке изнасиловали девушку
25 апреля, 16:39
В Нижнем Тагиле ликвидируют более 25 нелегальных свалок
Вчера, 07:05
"