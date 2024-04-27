В МИД России провели презентацию ПМЭФ-2024 для иностранных послов

Заместитель директора Фонда Росконгресс и директор ПМЭФ Алексей Вальков отметил, что основная цель форума заключается в разработке практического инструмента для бизнеса, который помогает преодолевать барьеры и выбирать новые направления развития. ПМЭФ остается привлекательной площадкой для участников со всех континентов не только с точки зрения ведения бизнеса, но и в плане возможности диалога и обмена мнениями, вызывая этим гордость организаторов.