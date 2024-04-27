В МИД России провели презентацию ПМЭФ-2024 для иностранных послов

Posted Сегодня, 18:02
Published Сегодня, 18:02
Modified Сегодня, 18:04
Updated Сегодня, 18:04
В своем выступлении перед прибывшими директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский подчеркнул значение ПМЭФ как ключевого события в экономической жизни России, отметив, что Санкт-Петербург встречает его уже в 27-й раз. Об этом информирует NewsNN.
Участники брифинга напомнили гостям о возможности задействовать режим ускоренного процесса получения визы для граждан стран, не имеющих безвизового режима с Россией. Для этого представителям делегаций предлагают обратиться в консульские учреждения РФ за рубежом, представив приглашение от Оргкомитета ПМЭФ.
Председатель правления и директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев отметил, что на форуме представители деловых и политических кругов собираются, чтобы рассмотреть различные стратегии, включая деловые, экономико-политические и экологические. Проблемы экологии, как актуальные для будущего планеты, также занимают важное место в программе мероприятия.
Фонд Росконгресс, являясь социально ориентированным институтом развития, отводит ПМЭФ важнейшую роль в своем календаре и организует здесь множество экономических и политических мероприятий. Все мероприятия форума сопровождаются спортивными и культурными мероприятиями, чтобы помочь развитию тесных контактов между участниками.
Приглашение на форум можно оформить через единый личный кабинет, а изучить подробности его оформления для делегатов из других стран организаторы предлагают на официальном сайте ПМЭФ.
Заместитель директора Фонда Росконгресс и директор ПМЭФ Алексей Вальков отметил, что основная цель форума заключается в разработке практического инструмента для бизнеса, который помогает преодолевать барьеры и выбирать новые направления развития. ПМЭФ остается привлекательной площадкой для участников со всех континентов не только с точки зрения ведения бизнеса, но и в плане возможности диалога и обмена мнениями, вызывая этим гордость организаторов.
Вальков также отметил, что с каждым годом инфраструктуру форума совершенствуют, чтобы обеспечить удобство переговоров и заключения соглашений.
27-й Петербургский международный экономический форум запланирован на период с 5 по 8 июня 2024 года в Северной столице, при этом медиахолдинг 1 MI выступает в качестве информационного партнера мероприятия.