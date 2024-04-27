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Published Сегодня, 05:13

Modified Сегодня, 05:15

Updated Сегодня, 05:15

В Нижнем Тагиле изменилось расписание автобуса №38

В Нижнем Тагиле изменилось расписание автобуса №38

27 апреля 2024, 05:13
Фото: Изображение Midjourney
В Нижнем Тагиле изменено расписание движения автобуса №38. Оно начало действовать 27 апреля 2024 года.

Транспортных средств в настоящий момент пока два, но при этом было увеличено количество рейсов в утреннее и вечернее время, рассказали в группе ВКонтакте «Тагильский трамвай».

Так, на автобусах вместо одного водителя с 12-часовым рабочим графиком будут работать два водителя с восьмичасовым графиком. Постепенно, вместе с ростом числа водителей, будут добавлены еще два автобуса.

Напомним, 17 апреля 2024 года в Нижнем Тагиле были выпущены новые автобусы на маршруты №38 и 65.

В Нижнем Тагиле с 15 апреля маршрут автобуса №36 станет муниципальным
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