В Нижнем Тагиле изменилось расписание автобуса №38

Posted Сегодня, 05:13
Published Сегодня, 05:13
Modified Сегодня, 05:15
Updated Сегодня, 05:15
Транспортных средств в настоящий момент пока два, но при этом было увеличено количество рейсов в утреннее и вечернее время, рассказали в группе ВКонтакте «Тагильский трамвай».
Так, на автобусах вместо одного водителя с 12-часовым рабочим графиком будут работать два водителя с восьмичасовым графиком. Постепенно, вместе с ростом числа водителей, будут добавлены еще два автобуса.
Напомним, 17 апреля 2024 года в Нижнем Тагиле были выпущены новые автобусы на маршруты №38 и 65.