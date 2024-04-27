В Сухом Логу 10-летний самбист покалечил сверстника и посадил школу на «бабки»

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
В Сухом Логу администрация школы №17 выплатит компенсацию за моральный ущерб и лечение 10-летнему школьнику, который на перемене подрался с одноклассником и получил тяжелую травму, сообщает прокуратура Свердловской области.
Схватка произошла в ноябре 2023 года. Ученик 4 класса, который занимается самбо, совершил применил профессиональный прием и «вырубил» своего сверстника, перекинув его через голову. Мальчик получил тяжелую травму руки и был прооперирован.
Экспертиза установила причинение средней степени здоровью потерпевшего. В связи с этим прокуратура в судебном порядке взыскала с образовательного учреждения 171 тысячу рублей.
Решение суда пока не вступило в силу.
Ранее школьник получил травму на уроке физкультуры в Таватуе.