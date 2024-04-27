tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:06

Published Сегодня, 12:06

Modified Сегодня, 12:08

Updated Сегодня, 12:08

В Сухом Логу школа выплатит покалеченному на перемене ребенку 171 тысячу рублей

В Сухом Логу 10-летний самбист покалечил сверстника и посадил школу на «бабки»

27 апреля 2024, 12:06
Фото: Изображение Midjourney

В Сухом Логу школа выплатит покалеченному на перемене ребенку 171 тысячу рублей

Прокуратура через суд взыскала со школы №17 Сухого Лога деньги за травму 10-летнего мальчика, которому одноклассник-самбист сломал руку.

В Сухом Логу администрация школы №17 выплатит компенсацию за моральный ущерб и лечение 10-летнему школьнику, который на перемене подрался с одноклассником и получил тяжелую травму, сообщает прокуратура Свердловской области.

Схватка произошла в ноябре 2023 года. Ученик 4 класса, который занимается самбо, совершил применил профессиональный прием и «вырубил» своего сверстника, перекинув его через голову. Мальчик получил тяжелую травму руки и был прооперирован.

Экспертиза установила причинение средней степени здоровью потерпевшего. В связи с этим прокуратура в судебном порядке взыскала с образовательного учреждения 171 тысячу рублей.

Решение суда пока не вступило в силу.

Ранее школьник получил травму на уроке физкультуры в Таватуе.

100 тысяч заплатит школа в Верхней Пышме за травму ученика на перемене
Узнать подробнее
Читайте также:
В Кушве девочка со сломанной ногой получит 800 тысяч от обидчика за моральный вредДевочка в Тюмени стала инвалидом из-за коммунальщиковСвердловский детский лагерь заплатит почти 800 тысяч за травму ребенка
#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Травма#Прокуратура#Дети#Суд#Школа#Компенсация#Драка#Сухой Лог#18+#Екатеринбург
Подпишитесь
Задыхались в НМУ: сероводород в Тагиле зашкаливал 4 дня подряд свыше 17 раз
Вчера, 05:41
Тагильчане массово ищут новые места для своих праздников после пожара в INJI
25 апреля, 17:02
Агрокомплекс под Нижним Тагилом заплатит 100 тысяч рублей за невыполнение предписания
Вчера, 06:25
Общение с людьми с инвалидностью: как не нарушить личные границы?
25 апреля, 06:04
Затащили в машину: в Нижнем Тагиле на Вагонке изнасиловали девушку
25 апреля, 16:39
В Нижнем Тагиле ликвидируют более 25 нелегальных свалок
Вчера, 07:05
"