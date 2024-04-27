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Posted Сегодня, 13:22

Published Сегодня, 13:22

Modified Сегодня, 13:24

Updated Сегодня, 13:24

В трехчасовую пробку встал Полевской тракт

В трехчасовую пробку встал Полевской тракт

27 апреля 2024, 13:22
Фото: Изображение Midjourney
На Полевском тракте водители встали в пробку. Автомобилисты простояли в направлении к Полевскому 27 апреля три часа.

Свидетели событий утверждают, что на участке Горный Щит — Северский образовался затор, примерное время проезда составляет три часа.

Все из-за ремонта дороги. Да данном участке трассы пока организовано реверсивное движение. Учитывая то, что Полевское направление в данный период активно используется дачниками, по прогнозам, в скором времени пробка будет лишь увеличиваться.

Ранее сообщалось, что автомобилисты встали в семикилометровую пробку под Екатеринбургом.

Огромная пробка образовалась под Екатеринбургом
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#Дарья Сорокина#Транспорт#Пробка#Ремонт дороги#Полевской тракт#Екатеринбург#Дачники#Автомобилисты#Реверсивное движение
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