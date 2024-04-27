В трехчасовую пробку встал Полевской тракт

Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
Свидетели событий утверждают, что на участке Горный Щит — Северский образовался затор, примерное время проезда составляет три часа.
Все из-за ремонта дороги. Да данном участке трассы пока организовано реверсивное движение. Учитывая то, что Полевское направление в данный период активно используется дачниками, по прогнозам, в скором времени пробка будет лишь увеличиваться.
Ранее сообщалось, что автомобилисты встали в семикилометровую пробку под Екатеринбургом.