Водитель вылетел с парковки в Нижнем Тагиле и устроил ДТП

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
Очевидцы утверждают, что водитель влетела в другую машину «задом». После этого она заехала обратно, откуда выезжала, сообщается в паблике «Инцидент Нижний Тагил».
Буквально сразу после проезжал экипаж ДПС, поинтересовавшись, все ли хорошо, инспекторы поехали дальше, — рассказали очевидцы.
Ранее сообщалось, что екатеринбуржец снял со своей машины номера и промчался по выделенке на улице Малышева. Нарушение зафиксировали видеорегистраторы других автомобилей.