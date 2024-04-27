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Updated Сегодня, 11:40

Водитель вылетел с парковки в Нижнем Тагиле и устроил ДТП

Водитель вылетел с парковки в Нижнем Тагиле и устроил ДТП

27 апреля 2024, 11:38
Фото: «Инцидент Нижний Тагил»
В Нижнем Тагиле на улице Попова случилась авария: женщина стала резко выезжать с парковки и влетела в другой автомобиль. Это произошло в вечернее время 26 апреля.

Очевидцы утверждают, что водитель влетела в другую машину «задом». После этого она заехала обратно, откуда выезжала, сообщается в паблике «Инцидент Нижний Тагил».

Буквально сразу после проезжал экипаж ДПС, поинтересовавшись, все ли хорошо, инспекторы поехали дальше, — рассказали очевидцы.
Фото: «Инцидент Нижний Тагил»

Ранее сообщалось, что екатеринбуржец снял со своей машины номера и промчался по выделенке на улице Малышева. Нарушение зафиксировали видеорегистраторы других автомобилей.

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#Дарья Сорокина#Происшествия#Нижний Тагил#ДТП#Свердловская область#Парковка#Машина#Очевидцы#ДПС#18+#Екатеринбург#Авария
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