tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:20

Published Сегодня, 11:20

Modified Сегодня, 11:22

Updated Сегодня, 11:22

Водопровод отремонтируют в Первоуральске за счет Ледового дворца

Водопровод отремонтируют в Первоуральске за счет Ледового дворца

27 апреля 2024, 11:20
Фото: 1MI
В Первоуральске израсходуют 100 млн рублей на ремонт водопровода. Средства нашли благодаря сокращению трат на ремонт Ледового дворца.

Депутат местной думы Дмитрий Хаймин отметил, что ремонтом дворца займется концессионер, поэтому бюджетные средства можно направить на более важные цены. Кроме того, региональные власти выделили средства на строительство водопровода от Галкинского карьера до Билимбаевского водохранилища, пишет ЕАН.

Напомним, что в последнее время в городе часто появлялись трудности с холодной водой. Она периодически могла не поступать в квартиры, либо же наблюдались проблемы с ее качеством.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле с каждым годом становится хуже качество вода их под крана. К такому выводу пришли в Роспотребнадзоре.

Жители дома в Екатеринбурге остались без воды на двое суток
Узнать подробнее
Читайте также:
В Дегтярске едва не произошел потоп из-за сброса воды екатеринбургским «Водоканалом»Машины тонут на Эльмаше в Екатеринбурге из-за мощного прорыва водопроводаГлаве Первоуральска грозит отставка из-за аварии на водопроводе
#Дарья Сорокина#Экономика#Первоуральск#Деньги#Строительство#Вода#Ремонт#Квартиры#Водопровод#Ледовый дворец#Екатеринбург#Качество воды#Бюджетные средства
Подпишитесь
Задыхались в НМУ: сероводород в Тагиле зашкаливал 4 дня подряд свыше 17 раз
Вчера, 05:41
Тагильчане массово ищут новые места для своих праздников после пожара в INJI
25 апреля, 17:02
Агрокомплекс под Нижним Тагилом заплатит 100 тысяч рублей за невыполнение предписания
Вчера, 06:25
Общение с людьми с инвалидностью: как не нарушить личные границы?
25 апреля, 06:04
Затащили в машину: в Нижнем Тагиле на Вагонке изнасиловали девушку
25 апреля, 16:39
В Нижнем Тагиле ликвидируют более 25 нелегальных свалок
Вчера, 07:05
"