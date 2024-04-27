Водопровод отремонтируют в Первоуральске за счет Ледового дворца

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
Депутат местной думы Дмитрий Хаймин отметил, что ремонтом дворца займется концессионер, поэтому бюджетные средства можно направить на более важные цены. Кроме того, региональные власти выделили средства на строительство водопровода от Галкинского карьера до Билимбаевского водохранилища, пишет ЕАН.
Напомним, что в последнее время в городе часто появлялись трудности с холодной водой. Она периодически могла не поступать в квартиры, либо же наблюдались проблемы с ее качеством.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле с каждым годом становится хуже качество вода их под крана. К такому выводу пришли в Роспотребнадзоре.