Женщина из Екатеринбурга вступила в ВС РФ и поехала на СВО

Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
25 апреля Анастасия поехала в южные российские регионы, сообщил ее коллега, руководитель одной из юридических фирм Александр Чукавин. По его данным, женщина находится на прифронтовой территории. На передовую ее не направляли.
Сама Павлова рассказывала, что в армию отправилась из-за профессионального выгорания. Анастасия рассказывала, что рада, что по ночам теперь сможет спать, а не заниматься составлением документов.
И вместо костюмов, платьев — новая повседневная форма, — сообщала Анастасия.
Ранее сообщалось, что депутат екатеринбургской гордумы отправляется разведчиком на СВО.