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Published Сегодня, 12:52

Modified Сегодня, 12:54

Updated Сегодня, 12:54

Экс-кандидат в депутаты Екатеринбурга отправилась на СВО

Женщина из Екатеринбурга вступила в ВС РФ и поехала на СВО

27 апреля 2024, 12:52
Фото: Изображение Midjourney

Экс-кандидат в депутаты Екатеринбурга отправилась на СВО

На СВО поехала экс-кандидат в гордуму Екатеринбурга от «Яблока» Анастасия Павлова. В декабре прошлого года она заключила контракт, теперь она рядовой ВС РФ.

25 апреля Анастасия поехала в южные российские регионы, сообщил ее коллега, руководитель одной из юридических фирм Александр Чукавин. По его данным, женщина находится на прифронтовой территории. На передовую ее не направляли.

Сама Павлова рассказывала, что в армию отправилась из-за профессионального выгорания. Анастасия рассказывала, что рада, что по ночам теперь сможет спать, а не заниматься составлением документов.

И вместо костюмов, платьев — новая повседневная форма, — сообщала Анастасия.

Ранее сообщалось, что депутат екатеринбургской гордумы отправляется разведчиком на СВО.

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#Дарья Сорокина#Общество#Свердловская область#Контракт#Документы#Екатеринбург#Коллега#СВО#ВС РФ#Анастасия Павлова
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