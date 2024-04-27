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Published Сегодня, 11:22

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Updated Сегодня, 11:24

Женщину в Перми заподозрили в краже денег с банковской карты

Женщину в Перми заподозрили в краже денег с банковской карты

27 апреля 2024, 11:22
Фото: 1MI
Жительницу Перми задержали по подозрению в том, что она потратила деньги с чужой банковской карты.

Горожанка шла домой после прогулки с собакой, когда ее задержали полицейские. Она делала разные приобретения с чужой карточки на общую сумму более пяти тысяч рублей, рассказали в пресс-службе полиции по Прикамью.

Ранее в полицию обратилась женщина, сообщившая, что она отправила в магазин дочку. Когда девочка пришла домой, она рассказала, что по дороге обронила и потеряла карту. Вскоре на телефон женщины пришли оповещения о том, что с карты тратятся деньги.

В полиции возбудили уголовное дело.

Напомним, в Каменске-Уральском мужчина взял карту знакомой пожилой женщины и потратил с нее более восьми тысяч рублей.

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#Елизавета Зиборова#Полиция#Деньги#Уголовное дело#Женщина#Криминал#Кража#ЧП#Банковская карта#18+#Екатеринбург#Инцидент
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