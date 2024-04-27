Женщину в Перми заподозрили в краже денег с банковской карты

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
Горожанка шла домой после прогулки с собакой, когда ее задержали полицейские. Она делала разные приобретения с чужой карточки на общую сумму более пяти тысяч рублей, рассказали в пресс-службе полиции по Прикамью.
Ранее в полицию обратилась женщина, сообщившая, что она отправила в магазин дочку. Когда девочка пришла домой, она рассказала, что по дороге обронила и потеряла карту. Вскоре на телефон женщины пришли оповещения о том, что с карты тратятся деньги.
В полиции возбудили уголовное дело.
Напомним, в Каменске-Уральском мужчина взял карту знакомой пожилой женщины и потратил с нее более восьми тысяч рублей.