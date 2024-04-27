Женщину в Перми заподозрили в краже денег с банковской карты

Ранее в полицию обратилась женщина, сообщившая, что она отправила в магазин дочку. Когда девочка пришла домой, она рассказала, что по дороге обронила и потеряла карту. Вскоре на телефон женщины пришли оповещения о том, что с карты тратятся деньги.