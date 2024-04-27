Житель Екатеринбурга обманул предпринимателей с поставкой продуктов на 12 миллионов

Известно, что злоумышленнику 51 год. С 2021 года по 2022 год он притворялся бизнесменом крупной фирмы, которая поставляет еду в рестораны. Он подписывал с предпринимателями договоры с отсрочкой платежа. Делал это в дистанционном формате.