Житель Екатеринбурга обманул предпринимателей с поставкой продуктов на 12 миллионов

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
Мужчине назначено восемь лет колонии. Дело в том, что он нанес бизнесменам ущерб при поставке еды в рестораны. Судили свердловчанина за крупное мошенничество.
Известно, что злоумышленнику 51 год. С 2021 года по 2022 год он притворялся бизнесменом крупной фирмы, которая поставляет еду в рестораны. Он подписывал с предпринимателями договоры с отсрочкой платежа. Делал это в дистанционном формате.
Когда свердловчанин получал продукты, он распоряжался ими как хотел, при этом не оплачивал их в срок по контракту. От поставщиков он скрывался.
Ранее сообщалось, что бывший сотрудник ИК в Ивделе осужден на 5 лет за взятки и мошенничество.