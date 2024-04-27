tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:18

Published Сегодня, 10:18

Modified Сегодня, 10:21

Updated Сегодня, 10:21

Житель Екатеринбурга обманул предпринимателей с поставкой продуктов на 12 миллионов

Житель Екатеринбурга обманул предпринимателей с поставкой продуктов на 12 миллионов

27 апреля 2024, 10:18
Фото: Изображение Midjourney
В колонию отправился мужчина из Екатеринбурга. Он совершил обман в поставке продуктов питания. Сумма ущерба составила 12 миллионов рублей.

Мужчине назначено восемь лет колонии. Дело в том, что он нанес бизнесменам ущерб при поставке еды в рестораны. Судили свердловчанина за крупное мошенничество.

Известно, что злоумышленнику 51 год. С 2021 года по 2022 год он притворялся бизнесменом крупной фирмы, которая поставляет еду в рестораны. Он подписывал с предпринимателями договоры с отсрочкой платежа. Делал это в дистанционном формате.

Когда свердловчанин получал продукты, он распоряжался ими как хотел, при этом не оплачивал их в срок по контракту. От поставщиков он скрывался.

Ранее сообщалось, что бывший сотрудник ИК в Ивделе осужден на 5 лет за взятки и мошенничество.

Установщик окон в Каменске-Уральском обманул пенсионеров на 400 тысяч рублей
Узнать подробнее
Читайте также:
«Покупатель товаров» из Екатеринбурга обманул продавцов чат-ботами на 105 тысячСвердловчанин обманул любовницу на два миллиона ради покупки квартиры для женыФутбольный тренер из Екатеринбурга обманул детей на 5 миллионов
#Дарья Сорокина#Свердловская область#Суд#Продукты#Криминал#Мужчина#Мошенничество#Бизнесмен#Обман#Колония#Ущерб#Поставка#Злоумышленник#Рестораны#Договоры#Фирма#18+#Екатеринбург#Поставщики
Подпишитесь
Задыхались в НМУ: сероводород в Тагиле зашкаливал 4 дня подряд свыше 17 раз
Вчера, 05:41
Тагильчане массово ищут новые места для своих праздников после пожара в INJI
25 апреля, 17:02
Агрокомплекс под Нижним Тагилом заплатит 100 тысяч рублей за невыполнение предписания
Вчера, 06:25
Общение с людьми с инвалидностью: как не нарушить личные границы?
25 апреля, 06:04
Затащили в машину: в Нижнем Тагиле на Вагонке изнасиловали девушку
25 апреля, 16:39
В Нижнем Тагиле ликвидируют более 25 нелегальных свалок
Вчера, 07:05
"