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Published Сегодня, 06:06

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Updated Сегодня, 06:08

Житель Екатеринбурга снял номера с машины и проехал по выделенке

Житель Екатеринбурга снял номера с машины и проехал по выделенке

27 апреля 2024, 06:06
Фото: Е1
В Екатеринбурге местный житель снял со своего автомобиля номера и проехал по выделенке на улице Малышева.

Автомобиль на выделенке без номеров зафиксировали видеорегистраторы других машин. В региональной автоинспекции сообщили, что проведут проверку по факту данного нарушения, пишет Е1.

В процессе проверки сотрудникам ведомства окажет помощь искусственный интеллект, который может вычислять транспортные средства с отсутствием номеров, а также сохраняет информацию о локациях и времени движения автомобилей.

Напомним, в Екатеринбурге увеличили размер штрафа за неоплату парковочного места. Сейчас горожанам, которые не оплатили парковку, придется платить 3-4 тысячи рублей.

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