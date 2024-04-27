Житель Екатеринбурга снял номера с машины и проехал по выделенке

Posted Сегодня, 06:06
Published Сегодня, 06:06
Modified Сегодня, 06:08
Updated Сегодня, 06:08
Автомобиль на выделенке без номеров зафиксировали видеорегистраторы других машин. В региональной автоинспекции сообщили, что проведут проверку по факту данного нарушения, пишет Е1.
В процессе проверки сотрудникам ведомства окажет помощь искусственный интеллект, который может вычислять транспортные средства с отсутствием номеров, а также сохраняет информацию о локациях и времени движения автомобилей.
Напомним, в Екатеринбурге увеличили размер штрафа за неоплату парковочного места. Сейчас горожанам, которые не оплатили парковку, придется платить 3-4 тысячи рублей.