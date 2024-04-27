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Житель Свердловской области оплатил штрафы и налоги на 99 тысяч рублей

Житель Свердловской области оплатил штрафы и налоги на 99 тысяч рублей

27 апреля 2024, 03:31
Фото: 1MI
Житель Свердловской области оплатил задолженности ГИБДД, общая сумма которых составила 99 тысяч рублей.

В отношении свердловчанина было возбуждено более 30 дел по взысканию налогов и штрафов ГИБДД, а также у него арестовали автомобиль, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

В связи с этим мужчине пришлось оплачивать задолженности. После того, как долги были погашены, он принес в службу приставов квитанцию о том, что все оплачено.

Напомним, в Камышлове был арестован автомобиль иностранца, который был за рулем в пьяном виде. Иномарка будет продана, а деньги за нее пойдут в счет оплаты долгов.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#ГИБДД#Приставы#18+#Екатеринбург#Инцидент
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