Житель Свердловской области оплатил штрафы и налоги на 99 тысяч рублей

Posted Сегодня, 03:31
Published Сегодня, 03:31
Modified Сегодня, 03:33
Updated Сегодня, 03:33
В отношении свердловчанина было возбуждено более 30 дел по взысканию налогов и штрафов ГИБДД, а также у него арестовали автомобиль, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.
В связи с этим мужчине пришлось оплачивать задолженности. После того, как долги были погашены, он принес в службу приставов квитанцию о том, что все оплачено.
Напомним, в Камышлове был арестован автомобиль иностранца, который был за рулем в пьяном виде. Иномарка будет продана, а деньги за нее пойдут в счет оплаты долгов.