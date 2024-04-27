Жители многоэтажки в Нижнем Тагиле пожаловались на потоп в доме

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
Modified Сегодня, 07:03
Updated Сегодня, 07:03
По словам жильцов дома, потопы у них происходят из-за аварийного состояния крыши. При этом в управляющей компании им сказали, что жильцы должны ремонтировать крышу за свой счет, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».
Горожане также сообщили, что мебель и вещи из-за протечки воды у них сейчас в плохом состоянии. Также они опасаются, что крыша может однажды на них обрушиться.
В администрации Дзержинского района сообщили, что информация об устранении протечки крыши была направлена в УК «Уралгазспецстрой». По словам директора УК, собственники в этом доме много лет не оплачивали расходы на содержание дома. Крышу планируют реконструировать летом.
Также жильцы дома могут сменить УК, организовать ТСЖ или выбрать другой способ управления жилым зданием, рассказали в мэрии Нижнего Тагила.
Напомним, в феврале 2024 года в Екатеринбурге жители многоэтажки пожаловались на потоп в нескольких квартирах на верхних этажах.