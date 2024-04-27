Жительница Екатеринбурга намерена судиться с химчисткой из-за люксового пуховика

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
Помимо новых пятен, на куртке после химчистки оказался стерт рисунок. А куртка при этом — оригинал бренда Hugo Boss. Она стоила хозяйке 50 тысяч рублей. Пуховик был приобретен два года назад за границей.
Мария рассказала, что практически не носила пуховик, он был в отличном состоянии, пишет Е1. По словам Марии, вещь ей вернули в белых пятнах. При этом сказали, что они на пуховике якобы были и ранее.
В прачечной настаивают, что с такими пятнами им и принесли вещь. Средства за чистку возвращать они не планируют и настаивают, что чистка проводилась в бережном режиме.
Мария пожаловалась в центр защиты потребителей. Там ей оказали помощь в написании новой жалобы. Женщина требует заплатить ей 10 тысяч рублей, или же она обратится в суд.
Напомним, что ранее в другой химчистке свердловчанке изуродовали свадебное платье. Оно стоило 30 тысяч рублей.