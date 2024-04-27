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Published Сегодня, 09:38

Modified Сегодня, 09:40

Updated Сегодня, 09:40

В Екатеринбурге женщина забрала из химчистки пуховик с новыми пятнами

Жительница Екатеринбурга намерена судиться с химчисткой из-за люксового пуховика

27 апреля 2024, 09:38
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге женщина забрала из химчистки пуховик с новыми пятнами

В Екатеринбурге женщина сдала люксовый пуховик в химчистку, а получила назад с новыми загрязнениями. Пострадавшую зовут Мария, она планировала убрать следы от тонального крема на воротнике.

Помимо новых пятен, на куртке после химчистки оказался стерт рисунок. А куртка при этом — оригинал бренда Hugo Boss. Она стоила хозяйке 50 тысяч рублей. Пуховик был приобретен два года назад за границей.

Мария рассказала, что практически не носила пуховик, он был в отличном состоянии, пишет Е1. По словам Марии, вещь ей вернули в белых пятнах. При этом сказали, что они на пуховике якобы были и ранее.

В прачечной настаивают, что с такими пятнами им и принесли вещь. Средства за чистку возвращать они не планируют и настаивают, что чистка проводилась в бережном режиме.

Мария пожаловалась в центр защиты потребителей. Там ей оказали помощь в написании новой жалобы. Женщина требует заплатить ей 10 тысяч рублей, или же она обратится в суд.

Напомним, что ранее в другой химчистке свердловчанке изуродовали свадебное платье. Оно стоило 30 тысяч рублей.

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#Дарья Сорокина#Происшествия#Свердловская область#Суд#Чистка#Екатеринбург#Hugo Boss#Химчистка#Пуховик#Стирка
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