Жителя Екатеринбурга задержали с подозрительным порошком

Posted Сегодня, 04:57
Published Сегодня, 04:57
Modified Сегодня, 04:59
Updated Сегодня, 04:59
Екатеринбуржца задержали в метро. Во время проверки документов он странно себя вел. В связи с этим правоохранители провели его досмотр и обнаружили порошок голубого цвета, рассказали в пресс-службе свердловской полиции.
Порошок изъяли и отправили на экспертизу, чтобы выяснить, является ли это наркотическим веществом. В ведомстве при этом допускают возможность, что порошок может оказаться стиральным. После экспертизы будет принято соответствующее решение.
Напомним, в Екатеринбурге задержали молодого человека, у которого обнаружился сверток с мефедроном. В отношении него возбудили дело.