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Жителя Екатеринбурга задержали с подозрительным порошком

Жителя Екатеринбурга задержали с подозрительным порошком

27 апреля 2024, 04:57
Фото: 1MI
В Екатеринбурге задержали местного жителя с порошком голубого цвета.

Екатеринбуржца задержали в метро. Во время проверки документов он странно себя вел. В связи с этим правоохранители провели его досмотр и обнаружили порошок голубого цвета, рассказали в пресс-службе свердловской полиции.

Порошок изъяли и отправили на экспертизу, чтобы выяснить, является ли это наркотическим веществом. В ведомстве при этом допускают возможность, что порошок может оказаться стиральным. После экспертизы будет принято соответствующее решение.

Напомним, в Екатеринбурге задержали молодого человека, у которого обнаружился сверток с мефедроном. В отношении него возбудили дело.

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