Что выбрать свердловчанам на майские праздники — шашлык или спокойный отдых?

В 2023 году в Свердловской области природные пожары охватили площадь 357,5 тысячи гектаров, а лесные пожары — 54 тысячи гектаров. Уже к 8 мая 2023 года было выявлено 64 очага. Губернатор Евгений Куйвашев впоследствии заявил, что ущерб от пожаров прошлом году достиг 10 млрд рублей.