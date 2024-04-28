Что выбрать свердловчанам на майские праздники — шашлык или спокойный отдых?

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Свердловские спасатели посчитали стоимость пожаренного на природе шашлыка в майские праздники. Угощение обойдется свердловчанам в 20 тысяч рублей и больше, предупреждает пресс-служба ГУ МЧС региона.
Львиную долю составит штраф, который придется заплатить за разведение костра на природе. Его сумма составляет 10-20 тысяч рублей в зависимости от тяжести нарушения.
Напомним, что особый противопожарный режим введен в регионе с 12 апреля.
В 2023 году в Свердловской области природные пожары охватили площадь 357,5 тысячи гектаров, а лесные пожары — 54 тысячи гектаров. Уже к 8 мая 2023 года было выявлено 64 очага. Губернатор Евгений Куйвашев впоследствии заявил, что ущерб от пожаров прошлом году достиг 10 млрд рублей.