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Published Сегодня, 09:28

Modified Сегодня, 09:30

Updated Сегодня, 09:30

В свердловском МЧС подсчитали стоимость шашлыка для любителей костров в лесу

Что выбрать свердловчанам на майские праздники — шашлык или спокойный отдых?

28 апреля 2024, 09:28
Фото: Изображение Midjourney

В свердловском МЧС подсчитали стоимость шашлыка для любителей костров в лесу

Шашлык на костре в лесу обойдется свердловчанам в 20 тысяч рублей. Большую часть денег придется выложить за нарушение противопожарного режима.

Свердловские спасатели посчитали стоимость пожаренного на природе шашлыка в майские праздники. Угощение обойдется свердловчанам в 20 тысяч рублей и больше, предупреждает пресс-служба ГУ МЧС региона.

Львиную долю составит штраф, который придется заплатить за разведение костра на природе. Его сумма составляет 10-20 тысяч рублей в зависимости от тяжести нарушения.

Напомним, что особый противопожарный режим введен в регионе с 12 апреля.

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В 2023 году в Свердловской области природные пожары охватили площадь 357,5 тысячи гектаров, а лесные пожары — 54 тысячи гектаров. Уже к 8 мая 2023 года было выявлено 64 очага. Губернатор Евгений Куйвашев впоследствии заявил, что ущерб от пожаров прошлом году достиг 10 млрд рублей.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Свердловская область#Природа#Штрафы#Пожары в Свердловской области#Екатеринбург#Лесные пожары#МЧС#Шашлыки
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