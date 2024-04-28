tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:04

Published Сегодня, 13:04

Modified Сегодня, 13:06

Updated Сегодня, 13:06

Пинавшую ребенка в детском саду Екатеринбурга воспитательницу проверит СК

Действия пинавшей ребенка воспитательницы из Екатеринбурга оценят в СК

28 апреля 2024, 13:04
Фото: 1MI

Пинавшую ребенка в детском саду Екатеринбурга воспитательницу проверит СК

В Екатеринбурге следователи СК проверяют сотрудницу ДОУ, которая пнула ребенка и столкнула его с лавочки.

В Следственном комитете заинтересовались видеороликом, в котором работница детского сада №308 Екатеринбурга бьет маленького ребенка, проинформировали в пресс-службе СУ СК Свердловской области.

Пинками воспитывала детей сотрудница детского сада в Екатеринбурге
Узнать подробнее

Будет проведена процессуальная проверка, в ходе которой следователи установят все обстоятельства инцидента и проверят, получил ли ребенок какие-то травмы.

Напомним, что на кадрах женщина со шваброй сталкивает ребенка ногой с лавочки, а второго грубо отшвыривает рукой. Первый малыш падает и плачет, лежа на земле, но женщина на это не реагирует.

На действия воспитательницы отреагировали родители из группы, в которой произошел инцидент. Как прокомментировала «КП — Екатеринбург» одна из мам, ребенок женщину «довел» постоянным плохим поведением.

Ранее на Урале педагог села Малышево исколола ребенка циркулем, но потом вернулась к работе.

Читайте также:
Падением 11-летнего мальчика со старого моста в Екатеринбурге заинтересовались в СКИнформацию о наезде самокатчиков на ребенка и женщину в Екатеринбурге проверят в СКВ СК заинтересовались делом водителя с инсультом на трассе Екатеринбург-Тюмень
#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Ребенок#Проверка#Воспитательница#СК РФ#18+#Екатеринбург#Пинок
Подпишитесь
«Поеду, повоюю за Родину»: житель Нижнего Тагила погиб на СВО в боях за Авдеевку
Вчера, 13:42
Как будут работать поликлиники Нижнего Тагила в майские праздники
Вчера, 12:40
Общение с людьми с инвалидностью: как не нарушить личные границы?
25 апреля, 06:04
Задыхались в НМУ: сероводород в Тагиле зашкаливал 4 дня подряд свыше 17 раз
26 апреля, 05:41
Ураган надвигается на Свердловскую область
Вчера, 11:07
На продажу выставлена супердорогая квартира в элитном квартале Екатеринбурга
Вчера, 07:41
"