Действия пинавшей ребенка воспитательницы из Екатеринбурга оценят в СК

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
В Следственном комитете заинтересовались видеороликом, в котором работница детского сада №308 Екатеринбурга бьет маленького ребенка, проинформировали в пресс-службе СУ СК Свердловской области.
Будет проведена процессуальная проверка, в ходе которой следователи установят все обстоятельства инцидента и проверят, получил ли ребенок какие-то травмы.
Напомним, что на кадрах женщина со шваброй сталкивает ребенка ногой с лавочки, а второго грубо отшвыривает рукой. Первый малыш падает и плачет, лежа на земле, но женщина на это не реагирует.
На действия воспитательницы отреагировали родители из группы, в которой произошел инцидент. Как прокомментировала «КП — Екатеринбург» одна из мам, ребенок женщину «довел» постоянным плохим поведением.
Ранее на Урале педагог села Малышево исколола ребенка циркулем, но потом вернулась к работе.