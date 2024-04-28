Фура едва не снесла мост на улице Индустриальной в Нижнем Тагиле

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Водитель не рассчитал габариты и не вписался в пролет под мостом на улице Индустриальной, вниз полетели обломки конструкции, пишет паблик «Инцидент Нижний Тагил».
Дорожный инцидент произошел в субботу, 27 апреля. Большегруз задел балку путепровода. Осколки и пыль практически накрыли легковой автомобиль, которые ехал следом. Водитель легковушки остановился, чтобы переждать «пыльную бурю».
Виновник происшествия тормозить не стал и с места происшествия уехал.
Ранее под Североуральском КАМАЗ врезался в автобус и чуть не снес газопровод.