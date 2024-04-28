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Published Сегодня, 06:48

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Updated Сегодня, 06:50

В Нижнем Тагиле фура задела мост на улице Индустриальной

Фура едва не снесла мост на улице Индустриальной в Нижнем Тагиле

28 апреля 2024, 06:48
Фото: скрин видео «Инцидент Нижний Тагил»

В Нижнем Тагиле фура задела мост на улице Индустриальной

В районе бывшего ЖБИ на Тагилстрое фура, проезжая под мостом, зацепила конструкцию. Посыпавшиеся на землю обломки чуть не повредили легковой автомобиль.

Водитель не рассчитал габариты и не вписался в пролет под мостом на улице Индустриальной, вниз полетели обломки конструкции, пишет паблик «Инцидент Нижний Тагил».

Дорожный инцидент произошел в субботу, 27 апреля. Большегруз задел балку путепровода. Осколки и пыль практически накрыли легковой автомобиль, которые ехал следом. Водитель легковушки остановился, чтобы переждать «пыльную бурю».

Виновник происшествия тормозить не стал и с места происшествия уехал.

Ранее под Североуральском КАМАЗ врезался в автобус и чуть не снес газопровод.

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#Дарья Бобровицкая#Нижний Тагил#ДТП#Мост#Фура#Легковой автомобиль#Екатеринбург#Инцидент#Обломки
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