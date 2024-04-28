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Posted Сегодня, 05:48

Published Сегодня, 05:48

Modified Сегодня, 05:50

Updated Сегодня, 05:50

В Свердловской области пройдут грозы и прольются дожди

Грозы прогремят в Свердловской области в Вербное воскресенье

28 апреля 2024, 05:48
Фото: 1MI

В Свердловской области пройдут грозы и прольются дожди

В Екатеринбурге и Свердловской области на фоне шквалистого ветра могут прогреметь грозы.

Наиболее вероятны грозы в центральных и восточных регионах Свердловской области, информирует в Telegram-канале метеоролог Алексей Пулин.

Также могут пройти дожди. В северных районах региона выпадет до 15 мм осадков. До Екатеринбурга грозовой фронт скорее всего не дойдет, а вот ветер будет дуть сильный — порывы достигнут 15 м/с.

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В южных районах Среднего Урала воздух прогреется до +25 градусов. На севере значительно холоднее: дневная температура не превысит +16 градусов.

Ранее синоптики также спрогнозировали возвращение в Свердловскую область летнего тепла.

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#Дарья Бобровицкая#Свердловская область#Погода#Гроза#Жара#Прогноз погоды#Сильный ветер#Екатеринбург
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