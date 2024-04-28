Грозы прогремят в Свердловской области в Вербное воскресенье

Posted Сегодня, 05:48
Published Сегодня, 05:48
Modified Сегодня, 05:50
Updated Сегодня, 05:50
Наиболее вероятны грозы в центральных и восточных регионах Свердловской области, информирует в Telegram-канале метеоролог Алексей Пулин.
Также могут пройти дожди. В северных районах региона выпадет до 15 мм осадков. До Екатеринбурга грозовой фронт скорее всего не дойдет, а вот ветер будет дуть сильный — порывы достигнут 15 м/с.
В южных районах Среднего Урала воздух прогреется до +25 градусов. На севере значительно холоднее: дневная температура не превысит +16 градусов.
Ранее синоптики также спрогнозировали возвращение в Свердловскую область летнего тепла.