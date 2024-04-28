Лихач на Hyundai протаранил дерево в Заречном и отправил в больницу свою подругу

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
Молодой человек 2004 года рождения в субботу, 27 апреля, ехал в сторону Арамиля на иномарке Hyundai. Не справившись с управлением, он съехал с дороги и врезался в дерево, сообщает пресс-служба регионального ГИБДД.
Травмы получила пассажирка иномарки, 17-летняя девушка. С рассечение ротовой полости ее доставили в ДГКБ №9 Екатеринбурга. Выяснилось, что в момент ДТП она не была пристегнута.
Виновник аварии также не отличается особой дисциплинированностью: за полтора года водительского стажа он 10 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. В момент ДТП юноша был трезв.
Ране в Екатеринбурге молодой человек попал в ДТП на угнанной машине.