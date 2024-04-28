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Злостный нарушитель травмировал непристегнутую девушку в ДТП с деревом на Урале

Лихач на Hyundai протаранил дерево в Заречном и отправил в больницу свою подругу

28 апреля 2024, 07:03
Фото: ГИБДД Свердловской области

Злостный нарушитель травмировал непристегнутую девушку в ДТП с деревом на Урале

На дороге ж/д ст. Арамиль — Светлый — Арамиль 19-летний юноша не справился с управлением, улетел с дороги и въехал в дерево. Пострадала 17-летняя непристегнутая пассажирка машины.

Молодой человек 2004 года рождения в субботу, 27 апреля, ехал в сторону Арамиля на иномарке Hyundai. Не справившись с управлением, он съехал с дороги и врезался в дерево, сообщает пресс-служба регионального ГИБДД.

Травмы получила пассажирка иномарки, 17-летняя девушка. С рассечение ротовой полости ее доставили в ДГКБ №9 Екатеринбурга. Выяснилось, что в момент ДТП она не была пристегнута.

Фото: ГИБДД Свердловской области

Виновник аварии также не отличается особой дисциплинированностью: за полтора года водительского стажа он 10 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. В момент ДТП юноша был трезв.

Ране в Екатеринбурге молодой человек попал в ДТП на угнанной машине.

#Дарья Бобровицкая
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