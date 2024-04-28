Любитель тараканов закошмарил жителей многоэтажки в поселке под Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
Мужчина регулярно выпивает и совсем не убирается в квартире. Из-за этого тараканы плодятся очень быстро и гроздьями свисают с входной двери, рассказывает телеканал «Реальный Тагил».
Жалобы ни к чему не приводят: сосед обещает избавиться от насекомых, уверяет, что регулярно убирается, однако ситуация с каждым днем только ухудшается.
Жильцы пытаются самостоятельно решить проблему, развешивая в подъезде ловушки, однако без ликвидации источника заразы, по их словам, сделать что-либо невозможно. Однако мужчина в квартиру их не пускает.
Ранее жители микрорайона Заречный в Екатеринбурге пожаловались на полчища тараканов в подъезде. Источником насекомых также является «нехорошая» квартира.