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Любитель тараканов закошмарил соседей в доме под Нижним Тагилом

Любитель тараканов закошмарил жителей многоэтажки в поселке под Нижним Тагилом

28 апреля 2024, 08:21
Фото: Изображение Midjourney

Любитель тараканов закошмарил соседей в доме под Нижним Тагилом

В Николо-Павловском жителей многоквартирного дома оккупировали тараканы. В нашествии насекомых они винят соседа, который «забил» на уборку.

Мужчина регулярно выпивает и совсем не убирается в квартире. Из-за этого тараканы плодятся очень быстро и гроздьями свисают с входной двери, рассказывает телеканал «Реальный Тагил».

Жалобы ни к чему не приводят: сосед обещает избавиться от насекомых, уверяет, что регулярно убирается, однако ситуация с каждым днем только ухудшается.

Жильцы пытаются самостоятельно решить проблему, развешивая в подъезде ловушки, однако без ликвидации источника заразы, по их словам, сделать что-либо невозможно. Однако мужчина в квартиру их не пускает.

Ранее жители микрорайона Заречный в Екатеринбурге пожаловались на полчища тараканов в подъезде. Источником насекомых также является «нехорошая» квартира.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Нижний Тагил#Алкоголь#Мужчина#Антисанитария#Многоэтажка#Соседи#Тараканы#Екатеринбург
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