Макаренко из Нижнего Тагила выиграла региональный педагогический конкурс

Конкурс, организованный региональным модельным центром, проводился в два этапа. Сначала претенденты заочно представляли свои наработки. Во втором этапе конкурсанты встретились лицом к лицу. Всего в финале за победу боролись 11 педагогов Свердловской области из Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Краснотурьинска и других городов.