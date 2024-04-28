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Педагог Макаренко из Нижнего Тагила показала лучшие практики в допобразовании

Макаренко из Нижнего Тагила выиграла региональный педагогический конкурс

28 апреля 2024, 12:39
Фото: 1MI

Педагог Макаренко из Нижнего Тагила показала лучшие практики в допобразовании

Педагог дополнительного образования из Нижнего Тагила Евгения Макаренко стала лучшей по профориентации школьников на областном конкурсе.

Педагог из Нижнего Тагила Евгения Макаренко достойно выступила на областном конкурсе «Лучшие практики в системе дополнительного образования детей», сообщает управление образования Нижнего Тагила.

Тагильчанка с говорящей фамилией признана лучшей в номинации «Профессиональная ориентация обучающихся». Она представляла детско-юношеский центр «Мир».

Конкурс, организованный региональным модельным центром, проводился в два этапа. Сначала претенденты заочно представляли свои наработки. Во втором этапе конкурсанты встретились лицом к лицу. Всего в финале за победу боролись 11 педагогов Свердловской области из Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Краснотурьинска и других городов.

Ранее преподаватель из Тагила стала призером регионального конкурса профмастерства «Воспитать человека».

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#Дарья Бобровицкая#Нижний Тагил#Конкурс#Победа#Образование#Педагог#Дополнительное образование#Екатеринбург#Гордость Нижнего Тагила
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