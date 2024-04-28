Макаренко из Нижнего Тагила выиграла региональный педагогический конкурс

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
Педагог из Нижнего Тагила Евгения Макаренко достойно выступила на областном конкурсе «Лучшие практики в системе дополнительного образования детей», сообщает управление образования Нижнего Тагила.
Тагильчанка с говорящей фамилией признана лучшей в номинации «Профессиональная ориентация обучающихся». Она представляла детско-юношеский центр «Мир».
Конкурс, организованный региональным модельным центром, проводился в два этапа. Сначала претенденты заочно представляли свои наработки. Во втором этапе конкурсанты встретились лицом к лицу. Всего в финале за победу боролись 11 педагогов Свердловской области из Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Краснотурьинска и других городов.
Ранее преподаватель из Тагила стала призером регионального конкурса профмастерства «Воспитать человека».