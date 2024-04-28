Неадекват ударил кулаком в глаз пенсионерку в самом центре Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
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Updated Сегодня, 07:57
Неадекватный мужчина напал на пожилую тагильчанку без предупреждения, когда она проходила мимо. Нападение произошло 26 апреля в светлое время суток на улице Газетной, в самом центре города, пишет паблик «Инцидент Нижний Тагил» со ссылкой на внучку пенсионерки.
Девушка рассказала, что ее 69-летняя бабушка шла домой с работы, когда на нее около здания наркологического диспансера неожиданно набросился странный молодой человек в грязной куртке голубого цвета. Он кинулся с кулаками без предупреждения, при этом что-то бормотал себе под нос.
Женщина упала в кусты, нападавший скрылся. Пострадавшая женщина получила травму глаза. Ее родственники ищут очевидцев нападения.
Ранее в Екатеринбурге уголовное дело возбудили против пикапера, который слишком агрессивно знакомился с девушками на улице.