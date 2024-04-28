Неадекват ударил кулаком в глаз пенсионерку в самом центре Нижнего Тагила

Девушка рассказала, что ее 69-летняя бабушка шла домой с работы, когда на нее около здания наркологического диспансера неожиданно набросился странный молодой человек в грязной куртке голубого цвета. Он кинулся с кулаками без предупреждения, при этом что-то бормотал себе под нос.