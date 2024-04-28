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Updated Сегодня, 07:57

Хулиган напал на пенсионерку и ударил кулаком в глаз в центре Нижнего Тагила

Неадекват ударил кулаком в глаз пенсионерку в самом центре Нижнего Тагила

28 апреля 2024, 07:55
Фото: 1MI

Хулиган напал на пенсионерку и ударил кулаком в глаз в центре Нижнего Тагила

Злоумышленник напал на пожилую женщину среди белого дня на улице Газетной в Нижнем Тагиле. Пенсионерка не удержалась на ногах и упала, а хулиган сбежал.

Неадекватный мужчина напал на пожилую тагильчанку без предупреждения, когда она проходила мимо. Нападение произошло 26 апреля в светлое время суток на улице Газетной, в самом центре города, пишет паблик «Инцидент Нижний Тагил» со ссылкой на внучку пенсионерки.

Девушка рассказала, что ее 69-летняя бабушка шла домой с работы, когда на нее около здания наркологического диспансера неожиданно набросился странный молодой человек в грязной куртке голубого цвета. Он кинулся с кулаками без предупреждения, при этом что-то бормотал себе под нос.

Фото: Инцидент Нижний Тагил

Женщина упала в кусты, нападавший скрылся. Пострадавшая женщина получила травму глаза. Ее родственники ищут очевидцев нападения.

Ранее в Екатеринбурге уголовное дело возбудили против пикапера, который слишком агрессивно знакомился с девушками на улице.

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