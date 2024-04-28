Огромное дерево упало на дорогу и перекрыло движение под Сысертью

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
Сосна полностью перегородила движение в одну сторону на Челябинском тракте, сообщает Talrgram-канал «Свет Екатеринбург».
На дороге скопилось множество машин, образовалась большая пробка. Водители объединились и решили убрать дерево сообща. Вооружившись пилами и другими подручными инструментами, они распилили дерево на части.
К процессу подключились более 30 человек. Совместными усилиями дерево быстро превратили в дрова и убрали с дороги, после чего пробка быстро рассосалась.
Накануне, 27 апреля, из-за ремонта дороги большая пробка возникла на Полевском тракте.