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Published Сегодня, 12:07

Modified Сегодня, 12:10

Updated Сегодня, 12:10

Большое дело рухнуло на дорогу и перекрыло проезд по трассе Екатеринбург-Сысерть

Огромное дерево упало на дорогу и перекрыло движение под Сысертью

28 апреля 2024, 12:07
Фото: Talrgram-канал Е1

Большое дело рухнуло на дорогу и перекрыло проезд по трассе Екатеринбург-Сысерть

Огромная сосна упала прямо на проезжую часть на Челябинском тракте под Сысертью. Убирать ее с дороги пришлось самим водителям.

Сосна полностью перегородила движение в одну сторону на Челябинском тракте, сообщает Talrgram-канал «Свет Екатеринбург».

На дороге скопилось множество машин, образовалась большая пробка. Водители объединились и решили убрать дерево сообща. Вооружившись пилами и другими подручными инструментами, они распилили дерево на части.

К процессу подключились более 30 человек. Совместными усилиями дерево быстро превратили в дрова и убрали с дороги, после чего пробка быстро рассосалась.

Накануне, 27 апреля, из-за ремонта дороги большая пробка возникла на Полевском тракте.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Дерево#Пробка#Дороги#Сысерть#Дорожное движение#Екатеринбург
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