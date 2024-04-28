От разъяренной толпы спасла полиция: екатеринбуржец угнал машину и устроил на ней ДТП

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
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Updated Сегодня, 06:36
В Екатеринбурге полиция разбирается в обстоятельствах сразу нескольких преступлений, в которых оказался замешан молодой житель города, пишет Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД Екатеринбурга.
Сначала он угнал машину, затем на улице Шварца устроил ДТП с ее участием. Как рассказал Е1 очевидец происшествия, разбираться с похитителем машины пришел владелец вместе с друзьями. На молодого человека, которому по виду не было и 20 лет, набросилась толпа мужчин неславянской внешности. Он спрятался от них в магазине, но они вывели его на улицу и побили. В расправе со стороны мигрантов участвовали более 20 человек.
Свидетели инцидента однако также утверждают, что парень был в неадекватном состоянии, машину он украл фактически из-под носа у владельца, который оставил ее то ли включенной, то ли с ключами внутри.
Спас юношу от расправы приезд экипажей ДПС, на место происшествия прибыли не менее семи служебных автомобилей. Молодого человека посадили в одну из машин. Выяснилось, что ранее он уже привлекался к ответственности.