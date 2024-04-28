От разъяренной толпы спасла полиция: екатеринбуржец угнал машину и устроил на ней ДТП

Сначала он угнал машину, затем на улице Шварца устроил ДТП с ее участием. Как рассказал Е1 очевидец происшествия, разбираться с похитителем машины пришел владелец вместе с друзьями. На молодого человека, которому по виду не было и 20 лет, набросилась толпа мужчин неславянской внешности. Он спрятался от них в магазине, но они вывели его на улицу и побили. В расправе со стороны мигрантов участвовали более 20 человек.