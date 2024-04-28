Открыт сезон в парке им. Бондина в Тагиле: расписание работы аттракционов в праздники

Парк имени А. П. Бондина в Нижнем Тагиле — это крупнейший городской парк культуры и отдыха, расположенный в центральном районе города на берегу Тагильского пруда. Заложенный еще в 19 веке династией Демидовых, парк занимает площадь в 8 гектаров и является одним из самых популярных мест для отдыха жителей и гостей Нижнего Тагила. Ежегодно его посещают порядка 400 тысяч человек.