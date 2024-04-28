Открыт сезон в парке им. Бондина в Тагиле: расписание работы аттракционов в праздники

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В Нижнем Тагиле в первый праздничный день, 28 апреля, открыли сезон качелей и каруселей в парке имени Бондина.
С 28 апреля по 12 мая парк работает с 11:30 до 20:00. Выходные дни — 2,3 и 6 мая, парк будет закрыт для посетителей. Администрация также предупреждает, что работа аттракционов зависит от погодных условий. Во время дождя, грозы или сильного ветра доступ на аттракционы могут ограничить.
В субботу, 27 апреля, в парке прошла приемка. Безопасность аттракционов оценили представители межведомственной комиссии. Техническое состояние горок, качелей и других аттракционов признано удовлетворительным.
Парк имени А. П. Бондина в Нижнем Тагиле — это крупнейший городской парк культуры и отдыха, расположенный в центральном районе города на берегу Тагильского пруда. Заложенный еще в 19 веке династией Демидовых, парк занимает площадь в 8 гектаров и является одним из самых популярных мест для отдыха жителей и гостей Нижнего Тагила. Ежегодно его посещают порядка 400 тысяч человек.
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