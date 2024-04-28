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Published Сегодня, 10:07

Modified Сегодня, 10:09

Updated Сегодня, 10:09

Воспитатель пнула ребенка на площадке в детском саду в Екатеринбурге

Пинками воспитывала детей сотрудница детского сада в Екатеринбурге

28 апреля 2024, 10:07
Фото: Изображение Midjourney

Воспитатель пнула ребенка на площадке в детском саду в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на камеру попал очередной случай жестокого обращения с детьми в образовательном учреждении. Воспитательница детского сада пинком согнала ребенка с лавочки.

«Нетрадиционные» методы воспитания применила сотрудница детского сада №308 в Екатеринбурге. Она убиралась на территории, а детей, которые мешали ей подметать, сгоняла с лавочки пинками. Видео записала читательница Е1.

Женщина рассказала, что сняла шокирующие кадры случайно: она делала съемку для бабушки, хотела показать внука на прогулке в саду. Но на камеру попал момент избиения ребенка.

Дети спокойно сидели на лавочке, когда воспитательница со шваброй в руках подошла к ним и пинком столкнула одного из малышей. Второго она также грубо отшвырнула рукой, остальные дети поспешили уйти сами. Затем женщина той же шваброй, которой сметала грязь с земли, «почистила» скамейку.

Известно, что инцидентом уже заинтересовались правоохранители, в детском саду пройдет проверка.

Ранее воспитательница дошкольного учреждения в Екатеринбурге обозвала детей «утырками».

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Проверка#Дети#Жестокое обращение#Полиция#Воспитатель#18+#Екатеринбург#Детский сад
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