Пинками воспитывала детей сотрудница детского сада в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
«Нетрадиционные» методы воспитания применила сотрудница детского сада №308 в Екатеринбурге. Она убиралась на территории, а детей, которые мешали ей подметать, сгоняла с лавочки пинками. Видео записала читательница Е1.
Женщина рассказала, что сняла шокирующие кадры случайно: она делала съемку для бабушки, хотела показать внука на прогулке в саду. Но на камеру попал момент избиения ребенка.
Дети спокойно сидели на лавочке, когда воспитательница со шваброй в руках подошла к ним и пинком столкнула одного из малышей. Второго она также грубо отшвырнула рукой, остальные дети поспешили уйти сами. Затем женщина той же шваброй, которой сметала грязь с земли, «почистила» скамейку.
Известно, что инцидентом уже заинтересовались правоохранители, в детском саду пройдет проверка.
Ранее воспитательница дошкольного учреждения в Екатеринбурге обозвала детей «утырками».