Пинками воспитывала детей сотрудница детского сада в Екатеринбурге

Дети спокойно сидели на лавочке, когда воспитательница со шваброй в руках подошла к ним и пинком столкнула одного из малышей. Второго она также грубо отшвырнула рукой, остальные дети поспешили уйти сами. Затем женщина той же шваброй, которой сметала грязь с земли, «почистила» скамейку.