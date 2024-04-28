Повалило туалет, остановку и сорвало светофор: последствия ветра в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
Жители уральской столицы делятся в соцсетях и мессенджерах снимками последствий разгула стихии. Так, на улице Циолковского ураган снес остановку, а на Компрессорном повалил кабинку биотуалета, пишет Telegram-канал «Злой Екатеринбург».
На улице Челюскинцев ветром сорвало светофор. Он повис на проводах, а потом рухнул прямо на проезжую часть, едва не задев проезжающее под ним авто. У «Радуга парка» оборвался контактный провод, из-за чего встали трамваи.