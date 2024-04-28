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Published Сегодня, 13:30

Modified Сегодня, 13:32

Updated Сегодня, 13:32

Ветер сломал дерево, повалил остановку и сорвал светофор в Екатеринбурге

Повалило туалет, остановку и сорвало светофор: последствия ветра в Екатеринбурге

28 апреля 2024, 13:30
Фото: Telegram-канал «Злой Екатеринбург»

Ветер сломал дерево, повалил остановку и сорвал светофор в Екатеринбурге

В Екатеринбурге хозяйничает ветер, которые срывает провода, валит деревья, остановки и кабинки туалетов.

Жители уральской столицы делятся в соцсетях и мессенджерах снимками последствий разгула стихии. Так, на улице Циолковского ураган снес остановку, а на Компрессорном повалил кабинку биотуалета, пишет Telegram-канал «Злой Екатеринбург».

Фото: Telegram-канал «Злой Екатеринбург»

На улице Челюскинцев ветром сорвало светофор. Он повис на проводах, а потом рухнул прямо на проезжую часть, едва не задев проезжающее под ним авто. У «Радуга парка» оборвался контактный провод, из-за чего встали трамваи.

Фото: Telegram-канал «Злой Екатеринбург»

Ранее свердловчан предупредили о надвигающемся на регион урагане.

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#Дарья Бобровицкая#Погода#Ураган#Остановка#Провода#Светофор#Общественный туалет#Сильный ветер#Екатеринбург#Порывы ветра
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