Сексуально озабоченный екатеринбуржец преследовал девушку и мастурбировал в подъезде

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
Инцидент произошел на Второй Новосибирской улице в уральской столице. Незнакомец преследовал молодую женщину на улицу, затем зашел вместе с ней в лифт. Когда она спряталась в квартире, начал мастурбировать перед дверью, пишет Е1.
На помощь девушке пришли соседи, которые удерживали эксгибициониста на первом этаже до приезда полиции. Правоохранители факт задержания мужчины подтвердили. Его уже привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство.
Напомним, что эксгибиционизм — это психическое расстройство, при котором появляется неуместное желание демонстрировать свои гениталии другим людям без их согласия. Эксгибиционисты могут испытывать сексуальное удовлетворение от публичного обнажения или демонстрации своих половых органов перед посторонними людьми.
Ранее мужчина мастурбировал в одном из парков Нижнего Тагила на глазах у детей и женщин.