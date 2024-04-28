tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:27

Published Сегодня, 09:27

Modified Сегодня, 09:29

Updated Сегодня, 09:29

Агрессивного эксгибициониста с ножом поймали в подъезде дома в Екатеринбурге

Сексуально озабоченный екатеринбуржец преследовал девушку и мастурбировал в подъезде

28 апреля 2024, 09:27
Фото: Е1

Агрессивного эксгибициониста с ножом поймали в подъезде дома в Екатеринбурге

В Екатеринбурге мужчина с ножом сначала преследовал девушку в подъезде, а потом начал онанировать в подъезде. Соседи вызвали полицию и скрутили извращенца

Инцидент произошел на Второй Новосибирской улице в уральской столице. Незнакомец преследовал молодую женщину на улицу, затем зашел вместе с ней в лифт. Когда она спряталась в квартире, начал мастурбировать перед дверью, пишет Е1.

На помощь девушке пришли соседи, которые удерживали эксгибициониста на первом этаже до приезда полиции. Правоохранители факт задержания мужчины подтвердили. Его уже привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство.

Напомним, что эксгибиционизм — это психическое расстройство, при котором появляется неуместное желание демонстрировать свои гениталии другим людям без их согласия. Эксгибиционисты могут испытывать сексуальное удовлетворение от публичного обнажения или демонстрации своих половых органов перед посторонними людьми.

Ранее мужчина мастурбировал в одном из парков Нижнего Тагила на глазах у детей и женщин.

Мужчина мастурбировал в подъезде на глазах у ребенка в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
Читайте также:
Салон эротического массажа больше не оказывает свои услуги в ЕкатеринбургеПротив агрессивного «пикапера» из Екатеринбурга возбудили уголовное делоВ Екатеринбурге двое мужчин вступились за девушку и получили «перцем» в глаза
#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Полиция#Административная ответственность#Девушка#Подъезд#Хулиганство#Соседи#Преследование#Эксгибиционист#18+#Екатеринбург
Подпишитесь
«Поеду, повоюю за Родину»: житель Нижнего Тагила погиб на СВО в боях за Авдеевку
Вчера, 13:42
Как будут работать поликлиники Нижнего Тагила в майские праздники
Вчера, 12:40
Общение с людьми с инвалидностью: как не нарушить личные границы?
25 апреля, 06:04
Задыхались в НМУ: сероводород в Тагиле зашкаливал 4 дня подряд свыше 17 раз
26 апреля, 05:41
Ураган надвигается на Свердловскую область
Вчера, 11:07
На продажу выставлена супердорогая квартира в элитном квартале Екатеринбурга
Вчера, 07:41
"