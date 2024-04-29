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Posted Сегодня, 13:29

Published Сегодня, 13:29

Modified Сегодня, 13:31

Updated Сегодня, 13:31

Горожане Нижнего Тагила смогут вновь насладиться 3D-мэппингом в День города

3D-мэппинг, фестиваль оркестров и лазерное шоу: чем удивят тагильчан в День города

29 апреля 2024, 13:29
Фото: tagilcity.ru

Горожане Нижнего Тагила смогут вновь насладиться 3D-мэппингом в День города

В Нижнем Тагиле в День города запланировано множеств мероприятий на различных площадках. В 2024 году праздник будет длиться три дня, с 9 по 11 августа.

С пятницы по воскресенье местные жители и гости города смогут вновь насладиться лазерным и световым шоу, 3D-мэппингом, фестивалями оркестров и театров, которые так уже всеми полюбились и проводятся ежегодно.

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Кроме того, состоятся симпозиум городской культуры, посвященный 100-летию Булата Окуджавы, патриотическая квест-игра «Загадки города Н», областной фестиваль бардовской песни имени Сергея Минина, выяснила редакция TagilCity.ru.

9 августа пройдет городское торжественное собрание, посвященное Дню города. Также уже запланированы праздничные концерты с участием творческих коллективов города и приглашенных гостей, гуляния на Лисьей горе, «Киндерград».

Нижний Тагил приведут в порядок к празднованию Дня города в 2024 году. Уже началось проведение различных субботников, благоустройство дворов, спортивных и детских площадок, озеленение города. Летом пройдет смотр-конкурс «Лучшая управляющая компания», а в августе состоится цветочный конкурс «Цветам улыбается земля».

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#Евгения Сафина#Общество#Свободное время#Нижний Тагил#Эксклюзив#Праздник#День города#Шоу#Мероприятия#Екатеринбург
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