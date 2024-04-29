3D-мэппинг, фестиваль оркестров и лазерное шоу: чем удивят тагильчан в День города

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
С пятницы по воскресенье местные жители и гости города смогут вновь насладиться лазерным и световым шоу, 3D-мэппингом, фестивалями оркестров и театров, которые так уже всеми полюбились и проводятся ежегодно.
Кроме того, состоятся симпозиум городской культуры, посвященный 100-летию Булата Окуджавы, патриотическая квест-игра «Загадки города Н», областной фестиваль бардовской песни имени Сергея Минина, выяснила редакция TagilCity.ru.
9 августа пройдет городское торжественное собрание, посвященное Дню города. Также уже запланированы праздничные концерты с участием творческих коллективов города и приглашенных гостей, гуляния на Лисьей горе, «Киндерград».
Нижний Тагил приведут в порядок к празднованию Дня города в 2024 году. Уже началось проведение различных субботников, благоустройство дворов, спортивных и детских площадок, озеленение города. Летом пройдет смотр-конкурс «Лучшая управляющая компания», а в августе состоится цветочный конкурс «Цветам улыбается земля».