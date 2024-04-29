45 нарушений выявлено во время противопожарного рейда на Кушве в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 16:38
Published Сегодня, 16:38
Modified Сегодня, 16:40
Updated Сегодня, 16:40
Рейды проводились сотрудниками спасательной службы и полиции на улицах Железнодорожная, Осипенко, Тургенева, Корабельном переулке и других улицах, рассказали в пресс-службе Тагилстроевского района Нижнего Тагила.
По результатам проверки было зафиксировано 45 нарушений. Кроме того, будут проверяться заброшенные здания. С местными жителями сотрудники ведомств провели профилактическую беседу о правилах соблюдения противопожарной безопасности.
Напомним, с 28 апреля по 1 мая 2024 года в Екатеринбурге инспекторы ГИБДД проводят рейды среди водителей автомобилей.