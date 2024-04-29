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45 нарушений выявлено во время противопожарного рейда на Кушве в Нижнем Тагиле

45 нарушений выявлено во время противопожарного рейда на Кушве в Нижнем Тагиле

29 апреля 2024, 16:38
Фото: Тагилстроевский район Нижнего Тагила
В микрорайоне Кушва в Нижнем Тагиле был проведен противопожарный рейд 29 апреля 2024 года.

Рейды проводились сотрудниками спасательной службы и полиции на улицах Железнодорожная, Осипенко, Тургенева, Корабельном переулке и других улицах, рассказали в пресс-службе Тагилстроевского района Нижнего Тагила.

Фото: Тагилстроевский район Нижнего Тагила

По результатам проверки было зафиксировано 45 нарушений. Кроме того, будут проверяться заброшенные здания. С местными жителями сотрудники ведомств провели профилактическую беседу о правилах соблюдения противопожарной безопасности.

Напомним, с 28 апреля по 1 мая 2024 года в Екатеринбурге инспекторы ГИБДД проводят рейды среди водителей автомобилей.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Нижний Тагил#Проверка#Полиция#ЧП#Нарушения#Улицы#Профилактическая беседа#Микрорайон#18+#Екатеринбург#МЧС#Инцидент#Местные жители
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